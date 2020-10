Teura Iriti dépose deux plaintes contre Philip Schyle

Tahiti, le 14 octobre 2020 – La nouvelle tāvana de Arue, Teura Iriti, a déposé la semaine dernière et cette semaine deux plaintes pour prise illégale d'intérêts à l'encontre de son prédécesseur à la mairie, Philip Schyle. Elle dénonce des irrégularités dans l'octroi de subventions à l'association Tetiaroa Royal Race et dans l'attribution de marchés publics de la mairie à un agent de la commune.



Après les recours et plaintes déposés par l'ancien maire de Arue, Philip Schyle, contre le déroulement du second tour des élections municipales, c'est au tour de la nouvelle tāvana de Arue, Teura Iriti, de contre-attaquer. La nouvelle édile a déposé les 5 et 13 octobre dernier deux plaintes pour prise illégale d'intérêts auprès du parquet de Papeete. Les deux requêtes visent l'ancien tāvana et son équipe au conseil municipal. Contactée, la tāvana se défend d'allumer un contre-feu après les recours de son adversaire contre les procurations aux dernières municipales. "Je me dois en tant que tāvana de cette commune de dénoncer les anomalies constatées. Ensuite on laisse la justice faire son travail", explique-t-elle.



Prise illégale d'intérêts



La première plainte déposée la semaine dernière vise les conditions d'octroi de subventions à l'association Tetiaroa Royal Race mise en place pour l'organisation de la course de va'a entre Tahiti et l'atoll de Marlon Brando. Plus précisément, la plainte dénonce le vote de subventions à cette association par la conseillère municipale Jenna Punaa épouse Demary alors que son mari était le trésorier de l'association. Plus généralement, la plainte pointe du doigt la présence de conseillers municipaux et agents de la commune au sein de l'association. La seconde plainte déposée mardi dénonce l'octroi de marchés publics de la mairie de Arue à "une entreprise dont un actionnaire est chef de projet de la mairie", explique Teura Iriti.



Enfin, notons qu'une troisième plainte a été déposée directement auprès de la Direction de la sécurité publique (DSP) par la déléguée de la liste de Teura Iriti contre celle de la liste de Philip Schyle, dénonçant une falsification d'un procès verbal électoral le soir du second tour des élections. La déléguée reprochant au clan adverse d'avoir apposé une mention faisant état de doutes sur la légalité des procurations, après la validation définitive du procès verbal.



"Retour de flamme"



"Il faut juste savoir que toute nouvelle équipe qui arrive et qui prend une nouvelle gestion se doit de faire un audit et nous avons décidé de faire un audit interne", se justifie Teura Iriti. "Nous avons aussi des personnes qui connaissent ce travail, d'où les anomalies qui nous sont remontées". De son côté, l'ancien tāvana Philip Schyle dit préférer attendre de prendre connaissance des griefs exacts portés contre son équipe. "Je savais qu'elle avait mis un ou deux élus pour aller fouiller dans les comptes de la commune. Moi ensuite j'ai tendance à dire que c'est un peu le retour de flamme après le dépôt de nos recours. Mais ce ne sont que des présomptions de sa part."