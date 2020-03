Teura Iriti : "On est vraiment des enfants de Arue"

La présidente déléguée du Tahoera’a Huiraatira a, de son aveu, renoncé depuis longtemps à conduire une liste sous la bannière Amuitahira’a aux municipales des 15 et 22 mars prochains, dans sa commune de Arue, tout comme elle renonce à la couleur orange pour séduire les 6 850 électeurs de cette commune de la côte Nord de Tahiti. Elle lui préfère le duo noir-blanc, couleurs traditionnelles de la commune. "Qui mieux que les enfants de Arue, de tous bords politiques confondus et de la société civile, pour parler de Arue ?", a-t-elle questionné lundi en conférence de presse. "Pour nous, depuis le début et il y a plus d’un an, je vous le dis : Amuitahira’a, il n’en est pas question. Nous, on est vraiment des enfants de Arue, de tous bords, qui partageons une même volonté pour qu’ensemble nous puissions continuer à donner une vie à cette ville, une âme."

Pour illustrer le principe d’ouverture, elle cite Edgar Tehahe "notre pêcheur", Turia Arapa "qui représente les jeunes de la paroisse protestante", la sportive Anna Yon Yue Chong "qui a voulu apporter sa pierre", Nahiti Teariki "qui œuvre pour la jeunesse depuis des années". Présent également, le représentant Tavini Huiraatira Richard Tuheiava, qui ne figure pas sur la liste Arue ia Papa’oa, mais qui soutient le groupe constitué autour de Teura Iriti et le programme défendu dans sa profession de foi.



Lundi, Teura Iriti a beaucoup insisté sur les aspects environnementaux de son programme : la finalisation d'un plan général d'aménagement pour la commune de Arue ; la modernisation du réseau d’adduction d’eau potable de la commune ; l’assainissement des eaux usées pour améliorer la qualité des eaux de baignade ; la sensibilisation des foyers de la commune pour un tri des déchets plus efficace et généralisé afin d’atteindre le "Zéro déchet – horizon 2030".



En matière foncière, la priorité de la candidate Arue ia Papa’oa est la finalisation du processus d’accession à la propriété des locataires du lotissement social de Erima.

Elle tacle également le projet de zone d’activité économique étudié par le maire sortant de Arue sur l’emprise Puo’oro rétrocédée à la commune dans le cadre du Contrat de redynamisation des sites de la défense (CRSD). "Arue doit rester une belle ville. Il n’est pas question pour nous de faire une zone industrielle", a-t-elle lancé lundi. "Ce terrain militaire sera aménagé (…) pourquoi pas avec un parc d’attraction, quelques structures pour l’artisanat, avec un beau marché pour la commune de Arue, des espaces de restauration (…). Agencer tout cela pour que, le week-end, on puisse attirer du monde et donner du travail à nos jeunes. (…)"



Avec Arue ia Papa’oa, quatre listes sont officiellement candidates aux prochaines élections municipales à Arue, dont celle du maire sortant, Tapura Philip Schyle. Ce dernier ne cache pas son ambition d’être réélu dès le premier tour. Une prouesse électorale qu’il avait manqué de 23 voix en 2014. Cette année-là, Teura Iriti était déjà candidate. Elle avait recueilli 27,67% des suffrages au second tour. Dans le choix offert aux électeurs de Arue, on compte aussi cette année la liste conduite par Tepuanui snow, Ia Ora Arue, et celle du président du parti écologiste Heiura-Les Verts, Jacky Bryant, Pōriōnuu i Arue.