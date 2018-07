PAPEETE, le 30 juillet 2018. Maina Sage, Nicole Sanquer et Lana Tetuanui ont rencontré ce lundi matin le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin. Au menu des discussions avec l'argentier de l'Etat : la défiscalisation, les finances des communes et aussi la mobilité des fonctionnaires polynésiens.



Le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin repart ce lundi soir après quatre jours au fenua. Lundi matin, il a rencontré trois des cinq parlementaires polynésiens, les députées Maina Sage et Nicole Sanquer et la sénatrice Lana Tetuanui. Pendant près d'une heure, les parlementaires ont parlé principalement de la défiscalisation et de la mobilité des fonctionnaires ultramarins avec l'argentier de l'Etat. Samedi, lors de la visite du câblier l'ïle de Batz, le ministre avait annoncé que la défiscalisation nationale serait accordée à Natitua. Ce câble apportera ainsi l'internet haut-débit à 20 îles des Tuamotu et des Marquises avant la fin de l'année.



"La défiscalisation est très importante pour le développement économique de notre fenua", a commenté Lana Tetuanui après son entrevue avec le ministre. "Nous accueillons avec beaucoup d'enthousiasme sa réponse sur le financement de l'Etat d'une partie du financement du câble."



"Nous allons surveiller le projet de loi de finances qui arrive à grands pas, nous serons très vigilants" , souligne Lana Tetuanui. "Les errements du passé ne doivent pas pénaliser les nouveaux projets qui sont innovants et pourvoyeurs d'emploi. Bien sûr, il y a eu des soucis par le passé. Mais je pense que nous avons pu le convaincre qu'il y a une stabilité politique importante. Vous avez en face de vous des gens qui portent des dossiers biens ficelés vraiment en commun accord avec l'Etat et du Pays. Il ne peut pas y avoir meilleure élève que la Polynésie française en outre-mer."

Lors de sa visite des installations portuaires de Fare Ute, le ministre de l’Action et des Comptes publics n’a pas exclu ce lundi la restauration prochaine d’une défiscalisation nationale en faveur du secteur de la pêche hauturière.



Samedi lors de son déplacement à Bora Bora, le ministre a pu échanger avec les professionnels de l’hôtellerie et du tourisme nautique. "L’ouverture du dispositif de la défiscalisation à la navigation de croisière, qui fera l’objet d’un examen comme l’ensemble des autres suggestions issues des Assises des outre-mer dont nous allons expertiser la faisabilité et la pertinence pour le territoire polynésien" , avait précisé Gérald Darmanin dans l'entretien qu'il nous avait accordé avant son arrivée.