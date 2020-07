Tests d'automne: six matches pour les Bleus, tournoi inédit en vue

Paris, France | AFP | jeudi 30/07/2020 - Six matches au lieu de 3 habituellement: World Rugby a doublé jeudi la fenêtre internationale pour les tests d'automne, malgré l'opposition des Ligues anglaise et française, ouvrant la voie à l'organisation d'un tournoi inédit en Europe.



"Aujourd'hui est un jour important pour notre sport car il constitue un premier pas vers la reprise après la pandémie mondiale de Covid-19." Bernard Laporte, vice-président de World Rugby et président de la Fédération française de rugby (FFR), peut se réjouir: l'ancien sélectionneur entrevoit le XV de France disputer 6 matches entre le 24 octobre et le 6 décembre, ce qui permettrait de renflouer en partie une trésorerie mise à la mal par la crise sanitaire.



Soit, dans l'ordre, un match de préparation le 24 octobre (contre l'Ecosse ou le pays de Galles); l'Irlande le 31 octobre en clôture du Tournoi des six nations, que les Bleus peuvent remporter pour la première fois depuis 2010; et ensuite, après un week-end de coupure, 4 semaines pour une compétition inédite regroupant les six nations et potentiellement deux invités (Fidji, Japon ou Géorgie).



Rien n'est encore officiel mais l'option de deux poules de 4 avec un match de classement pour terminer tient bien la corde, selon les médias britanniques.



Du côté de l'hémisphère sud, et toujours si la situation sanitaire le permet, le Rugby Championship aura lieu à la même période (7 novembre - 13 décembre), sur six week-ends d'affilée et dans un seul pays pour limiter les risques de contagion et des transports internationaux problématiques en cette période de pandémie. La Nouvelle-Zélande, épargnée par le virus, est fortement pressentie pour l'accueillir.



- Trop pour les Ligues -

"Toutes les parties ont cherché à trouver la meilleure solution possible pour soutenir les intérêts du rugby international, des clubs et des joueurs", a ajouté le président de World Rugby Bill Beaumont. Une référence aux mois de discussions avec les Ligues anglaise et française qui n'ont pu permettre d'aboutir à un compromis: dès l'annonce d'une possible modification de la règle 9 pour étendre de 3 à 6 week-ends (plus un de repos) la mise à disposition des internationaux, la Premiership et la LNR avaient dénoncé la semaine dernière une "décision unilatérale".



Les puissants clubs du Top 14, qui emploient les internationaux français mais aussi étrangers (Fidjiens, Géorgiens, Argentins, Sud-Africains) et sont eux aussi en grave difficulté financière après l'interruption définitive de la saison et les incertitudes sur la suivante, estiment avoir déjà consenti à "un effort très important" en proposant 5 matches internationaux au lieu de 3.



La LNR a donc fait un premier pas vers une procédure judiciaire en mettant en demeure World Rugby, lui reprochant d'avoir modifié le calendrier international "sans aucune véritable concertation avec les ligues professionnelles et notamment la LNR", selon un document que l'AFP a pu consulter.



- Galthié veut ses 6 matches -

"Perdre autant de joueurs 5 à 6 semaines plus un week-end de repos, qui est encore en latence, c'est beaucoup", a réagi pour l'AFP Didier Lacroix, le président d'un Stade Toulousain redevenu le principal pourvoyeur d'internationaux français. "On continue de vouloir soutenir l’équipe de France mais on demande à ce que les efforts soient équilibrés", a-t-il encore déclaré en demandant à remettre "l'intégrité des joueurs au centre des débats".



Le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié est lui sorti de sa réserve mercredi en affichant sa volonté de disputer les six matches. "Plus tu joues ensemble, plus tu progresses," a déclaré l'ancien international dans un entretien à Sud-Ouest.



Le temps presse pour toutes les parties --la saison reprend le 4 septembre en France-- et le gouvernement français n'a pas incité à l'optimisme en maintenant jusqu'au 31 août une jauge maximale de 5.000 personnes dans les stades, même avec dérogations préfectorales pour relever le plafond. Impossible de savoir aujourd'hui combien de spectateurs comptera le Stade de France fin octobre pour voir les Bleus jouer la victoire finale dans le Tournoi...