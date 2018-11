Territoriales : les élus demandent à revoir le principe de parité

PAPEETE, le 15 novembre 2018. Dans leur avis sur le projet de loi organique, les élus ont aussi ajouté des articles. Parmi ceux-ci, un article propose de revoir le principe de parité pour les élections territoriales.



Ils souhaitent que la parité s'applique au niveau de la section et non pas de la circonscription comme aujourd'hui. La Polynésie française compte une circonscription, divisée en huit sections.



Le principe de parité sur l'ensemble de la circonscription implique une alternance homme-femme sur les 57 candidats et leurs 16 suppléants. Par conséquence, certaines têtes de section se voient imposer un homme ou une femme. La majorité souhaiterait pouvoir choisir le candidat qui sera la tête de section sans que le paramètre du sexe soit une contrainte et mettre en place le principe de parité au sein de chaque section.



Cette proposition n'a pas fait l'unanimité. Chantal Galenon, représentante du Tavini Huira'atira et aussi présidente du Conseil des femmes, a interpellé ses homologues féminines sur les conséquences d'une telle modification : " J'ai été très surprise par le désir de vouloir revenir à une parité non-stricte. Je voudrais alerter mes collègues femmes au sein de cet hémicycle. Si vous acceptez cette modification, cela voudra dire qu'aux prochaines élections territoriales, une partie d'entre vous, les femmes, disparaîtront de la scène politique. Je trouve que c'est une régression institutionnelle quand on sait le temps qu'on a mis pour exister au sein de cet hémicycle. Je pense que c'est une régression."