Territoriales 2018 : Retour sur la soirée électorale

PAPEETE, le 6 mai 2018. Retrouvez le direct de la soirée électorale à partir de 19 heures. Au fur et à mesure, à partir de 20 heures, lorsque tous les bureaux de vote seront fermés, nous vous transmettrons les résultats. Nos journalistes sont mobilisés pour vous faire vivre ce second tour dans les bureaux de vote, vous livrer les premières réactions des candidats aux territoriales et aussi vous présenter le futur visage de l'assemblée.