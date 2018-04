Territoriales 2018 : Ambiance joyeuse dans les bureaux de vote

A l'unisson : "Nous venons tous les trois du même quartier, on est de la même famille, on est cousins ! Et on a tous 18 ans, on vote pour la première fois ! Donc on a décidé de venir crier par là, tous pour un !"



Tahiti Iinfos : Pour un, mais pour lequel ?

A l'unisson : "Tous pour un, trois couleurs ! (Rires) Tahoera'a tau, Tapura tana, et Tavini. Mais c'est celui avec le drapeau Tahoera'a va voter Tavini, Tavini va voter Tapura, et Tapura va voter Tahoera'a ! (rires)"



TI : Comment vous est-venue cette idée, et quel en est le sens ?

Matarii : "On en discutait entre nous, on a vu que tout le monde était rouge, orange, bleu, de tous les côtés... Donc nous a décidé que ce n'est pas à cause de ça qu'on va se séparer, qu'il y aura des conflits. On veut montrer que oui, on vote, mais on est surtout tous ensembles."

A l'unisson : "On est tous un numa'a, a tahoera'a tatau !"