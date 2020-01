Terrains militaires : Deux ans de plus pour les projets

Un retard qui s'explique par le fait qu’ “au regard des enjeux de développement économique, urbanistique ou d’aménagement, de la complexité même de certains projets et des préalables, financiers et techniques, touchant notamment à la dépollution de certains des sites concernés, un délai important et légitime de réflexion, d’études préalables ou de mise en œuvre s’est trouvé être nécessaire”. Un effort de réaménagement plus compliqué que prévu avec notamment la problématique du désamiantage coûteux de certains sites, mais également des difficultés rencontrées sur des projets parfois très ambitieux en matière de création d'emplois.



Certaines communes ont ainsi vu grand et “ont dû adapter leurs capacités opérationnelles à la dimension des projets envisagés”. Enfin, autre raison avancée, la difficulté de respecter les échéances fixées au contrat pour obtenir la rétrocession effective de certains sites militaires. En effet, à Papeete et Pirae, aucune rétrocession n'est encore intervenue, la publication des décrets étant programmée pour début 2020 et les actes notariés pour juin. Une préparation plus lente qui peut s'expliquer par le fait que les projets prévus y sont par ailleurs les plus importants. L’aménagement urbain d’un centre-ville sur la plaine de Taaone doit coûter 646 millions de Fcfp et pour la requalification de la zone de Fare Ute - Motu Uta plus du double (1,35 milliard de Fcfp), soit pour ces deux projets plus de la moitié de l’enveloppe des 3,4 milliards prévus au contrat.