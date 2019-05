Terrains de l'Etat : l'OPH récupère plus d'un hectare à Faa'a

FAA'A, le 27 mai 2019 - Une emprise foncière qui accueillera la résidence Nuumeha, où 21 logements sociaux sont prévus. Cédé à l'euro symbolique, ce terrain fait partie du domaine public aéronautique de l’État. La cession foncière a eu lieu vendredi entre le haut-commissaire et le directeur général de l'OPH.



Le domaine foncier est composé de sept parcelles d'une superficie totale de 11 038 m² et il a été déclassé par l’État du domaine public aéronautique.



Depuis vendredi, l'OPH en est officiellement le propriétaire, "j’ai signé avec Monsieur Moana Blanchard, directeur de l’Office polynésien de l’Habitat (OPH) et en présence de l’office notarial Chan et Lollichon représenté par Maître Jeanne Lollichon, l’acte authentique formalisant juridiquement le transfert de propriété de l’État vers l’OPH" , indique le haut-commissaire, René Bidal.



Sur ce terrain, l'office prévoit de construire la résidence Nuumeha qui accueillera 21 logements sociaux. Un programme qui sera financé par le contrat de projets.



"Cette cession foncière à l’euro symbolique permet de reloger des familles installées de longue date dans des habitats précaires et concrétise la volonté de l’État d’accompagner le Pays dan la résorption de l’habitat insalubre" , conclut René Bidal.



Cette année, l'OPH prévoit de livrer 200 logements sociaux et 500 fare OPH.