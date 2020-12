Terevau en pleines turbulences

Le gérant de la SNGV Terevau, Tino Fa Shin Chong, a été démis de ses fonctions la semaine dernière en assemblée générale. Il a été remplacé par son ancien chef mécanicien, Maui Tetu, qu'il venait de licencier, et par une autre actionnaire, Heifara Faura…



La SNGV Terevau compte quatre associés : Tino Fa Shin Chong qui détient 35% des parts, la famille Faura 33%, le désormais ancien chef mécanicien du Terevau, Tetu Maui 20% et la famille Boosie 12%. Jusqu'à la semaine dernière, Tino Fa Shin Chong était aux commandes de la société dont il était le gérant. Mais depuis l'assemblée générale qui a eu lieu le 16 décembre dernier, il a été remplacé par son ancien chef mécanicien, Maui Tetu, et par une autre associée, Heifara Faura.



Selon l'ancien mécanicien, Maui Tetu, des problèmes seraient apparus entre lui et Tino Fa Shin Chong en 2019. "Nous avons tous les deux fait avec. Mais cette année, cela a empiré et cela a éclaté entre nous. Il m'a accusé de ne faire que de boire sur le bateau et il m'a licencié en novembre dernier". Hier licencié et aujourd'hui nouveau gérant de la société, Maui Tetu explique qu'en octobre dernier, Tino Fa Shin Chong a organisé une réunion avec l'équipage et le personnel à terre pour réfléchir ensemble sur l'avenir de la société. "C'est là que l'on s'est disputé et qu'il a évoqué l'idée de me licencier". Maui Tetu indique que pour licencier un cadre, l'avis d'autres cadres d'autres sociétés navales est indispensable. Ainsi, trois cadres issus respectivement du Tahiti Nui, du Marie Stella et du Terevau, et Tino, se sont penchés sur ce dossier et ont pris la décision, selon Maui Tetu, de le licencier. "Ce ne sont que des copains, on se connaît tous dans ce milieu-là". Maui Tetu a ensuite reçu sa lettre de licenciement par huissier.



L'ancien chef mécanicien explique également qu'avant lui, son épouse a elle aussi été licenciée par Tino Fa Shin Chong en octobre dernier. Ceci pour "avoir pris un verre lors de sa pause déjeuner". Mais pour Maui Tetu : "En dehors de ses heures, elle fait ce qu'elle veut. Il lui a ensuite reproché de ne pas être revenue sur son lieu de travail alors qu'elle avait encore une heure à effectuer". Maui Tetu explique ne pas avoir voulu contester ce licenciement à l'époque pour ne pas s'attaquer à sa propre société.