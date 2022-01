Terehēamanu voit grand

Tahiti, le 25 janvier 2022 – Projet de gaz et Marina de Hitia'a, Trois cascades de Tiarei, sites culturels de Mahaena, complexe sportif de Papenoo… Les élus de la communauté de communes de Terehēamanu ont participé mardi à une nouvelle visite de terrain, qui s'inscrit dans un vaste et ambitieux projet de "consultation". L'objectif ? Un diagnostic et une feuille de route de développement pour l'intercommunalité de Tearii Alpha autour de deux axes : environnement et culture.



C'est une délégation d'élus "grand format" qui s'est déplacée mardi sur plusieurs sites de Hitia'a o te Ra. Guidés par le tāvana Henri Flohr et le président de la communauté de communes de Terehēamanu (Papara, Teva i Uta, Taiarapu Est et Ouest et Hitia'a o te Ra), Tearii Alpha, les élus de l'intercommunalité des communes membres se sont rendus sur les sites du projet de gaz et de la Marina de Hitia'a, des Trois cascades de Tiarei, de la Maison familiale rurale, de Anapu à Mahaena ou encore du complexe sportif de Tetiamana à Papenoo…



Venus visiter et se faire présenter le projet de gaz de Hitia'a, les élus se sont intéressés au projet du groupe Moux de stockage sous talus de 4 000 tonnes de gaz, dans quatre cuves semi-enterrées, mais aussi de l'accès maritime "compatible avec tous les autres projets maritimes de la zone". "C’est une zone plus sécurisée et on ne veut pas mettre de sphère de gaz en ville. Ce qui est trop dangereux", a glissé le représentant du groupe, Patrick Moux, questionné également sur les retombées économiques et sociales du projet. "Une vingtaine d'emplois directs et indirects. Peut-être que ça peut inciter d’autre personnes à investir aux alentours. Nous, notre priorité, c’était de décentraliser le stockage du gaz en dehors de la zone urbaine." Pour autant, le projet, prévu pour 2023, n'était qu'une des étapes d'une visite de terrain, s'inscrivant elle-même dans un projet bien plus vaste de diagnostic des projets sur l'ensemble de l'intercommunalité de Terehēamanu.



Consultation de proximité



En effet, depuis le 18 janvier, la communauté de commune s'est lancée dans une large et ambitieuse opération de "consultation" comprenant huit réunions thématiques, cinq visites de terrain pour chaque communes et deux grandes réunions de 150 personnes chacune les 11 et 12 février prochain. La semaine dernière, pêcheurs et agriculteurs étaient ainsi réunis pour la première des réunions thématiques, qui va concerner également les commerçants, industriels, acteurs de l'innovation, de la vie associative, de l'environnement et de la culture ou encore les prestataires touristiques. Des acteurs des cinq communes qui "ne vont pas s'exprimer simplement sur leurs secteurs professionnels, mais aussi en tant qu'usagers, parents, citoyens…", explique la directrice générale des services de Terehēamanu, Rosita Hoffman. "On leur pose des questions et on récupère leurs idées, (…) les sujets restant ouverts."



Côté visites de terrain, les élus ont déjà rencontré les porteurs de projets de Taiarapu Est et aujourd'hui de Hitia'a o te Ra. Trois autres visites sont prévues à Papara, Teva i Uta et Taiarapu-Ouest. Les élus de l'intercommunalité sont à chaque fois accompagnés d'élus de la commune concernée, mais aussi de l'Agence de développement durable des territoires de la Polynésie française, Opua, qui réalise un "reporting" des aménagements sur site avec l'aide de cartographes, d'aménageurs et d'urbanistes… Enfin, les deux réunions "finales" des 11 et 12 février intégreront les acteurs économiques des cinq communes, des personnes de la société civile, des représentants des églises ou encore de retraités… "On veut savoir comment ils souhaitent voir le développement sur la zone de l'intercommunalité", détaille Rosita Hoffman.



Rahu et Hiroa



"À l'issue, on aura touché 600 personnes. On a programmé un conseil communautaire où on va expliquer à nos élus de Terehēamanu le diagnostic de notre territoire. Ses forces, ses faiblesses, ses opportunités, ses menaces… L'objectif sera ensuite de prioriser", poursuit Rosita Hoffman. "On commencera ce travail d'analyse après le diagnostic. Toutes ces données, toutes ces rencontres nous permettrons de dire : voilà ce qu'on a entendu, et de dire : maintenant nous allons commencer à prioriser par rapport à ce que la communauté de communes peut faire."



L'intercommunalité de Terehēamanu n'est aujourd'hui compétente qu'en matière d'assainissement des eaux usées et de voiries communales. L'objectif, une fois le diagnostic en main, est d'aller discuter avec le Pays pour évoquer des transferts de compétences ultérieurs en matière d'aménagement, de développement économique, etc… Particulièrement demandeurs en matière d'emploi, de développement économique ou encore sur les sujets de la jeunesse, les tāvana y trouvent leur compte, mais se sont aussi donnés comme lignes directrices un ancrage assumé dans la "culture" et "l'environnement". "Les deux coques, Rahu et Hiroa, d'une même pirogue double pour Terehēamanu", illustre-t-on au sein de la communauté de commune. Une feuille de route pleine d'ambition, pour un président de la communauté de commune qui n'en manque visiblement pas.