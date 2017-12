Tere fa'a'ati ia Mo'orea : une action pour sauver des vies

MOOREA, le 27/12/2017 - Pour la 3ème année consécutive, la municipalité met en place son tour de l'île en deux-roues, mardi, afin de sensibiliser le public sur les comportements à avoir sur la voie publique. Des stands de prévention seront également installés du côté de Vaiare.



Le Tere fa'a'ati ia Mo'orea consiste à faire le tour de l'île sœur en deux-roues, pour faire prendre conscience aux habitants des risques réels lorsque l'on est sur son engin.



Une journée qui a vu le jour, selon la municipalité, grâce à des jeunes scootéristes et motards de Mo'orea. L'idée est d'inciter les habitants à se joindre à l'événement, afin de mieux cerner le code de la route, de diminuer les conduites à risques et de repérer des référents dans chaque secteur. Mais pour éviter les débordements " et soutenir la dynamique sur le thème de la sécurité routière, la commune de Moorea-Maiao encadre avec tous les acteurs cette grande manifestation ", indique un communiqué.



Le Tere fa'a'ati ia Mo'orea se tiendra donc le 2 janvier prochain. Le rendez-vous est fixé à 8 heures à la salle omnisports de Papetoai. " Le départ sera donné vers 10 heures, direction Nu'uroa (Ha'apiti) pour le premier arrêt, le tour de l’île se clôturera à Paopao en fin d’après-midi. Des arrêts sont prévus entretemps, notamment à Vai'are où des ateliers de sensibilisation sur la sécurité routière seront proposés à la population ", poursuit le communiqué.



Parallèlement, un concours du plus beau deux-roues sera organisé, afin de mettre en avant " le talent des designers " de l'île.



Les critères pour participer à ce concours sont nombreux, mais les jurys noteront l'esthétique, le choix des accessoires, la mise en avant d'un slogan sur la sécurité routière...



" Ce concours pourra inciter les participants à se projeter dans des formations professionnelles telles que la peinture-carrosserie, la mécanique… "



Pour celles et ceux qui souhaiteraient y participer, l'inscription est gratuite et elle se fera le jour J.



Plus de 1 500 personnes sont attendues pour cette grande opération qui représente plus d'1,7 millions de francs, financés à 50 % par la commune et le Contrat de ville.