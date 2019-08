Teraiteitei Pambrun et Apetahi Maui élus meilleur couple du Te Hura Nui

PUNAAUIA, le 31 août 2019 - La 16e édition du Te Hura Nui a fermé ses portes vendredi soir, avec la prestation du groupe Tere’ori, vainqueur en Hura Ava Tau au Heiva i Tahiti. C’était également l’occasion pour les membres du jury du concours du meilleur couple de danseurs de rendre son verdict. Le premier prix est revenu à Teraiteitei Pambrun et Apetahi Maui du groupe Tere’ori.



La 16e édition du Te Hura Nui du Tahiti Ia Ora Beach Resort a fermé ses portes vendredi soir, avec la prestation de la troupe Tere’ori, grand vainqueur de la catégorie Hura Ava Tau (amateur) au Heiva i Tahiti. Une belle soirée qui a accueilli plus de 400 personnes.



Sur scène, la troupe a présenté son spectacle qui raconte l’histoire de Hoturoa, un ‘aito de Papara qui voulait diriger sa propre tribu. Plusieurs tableaux ont donc été présentés… malgré la pluie. "Les artistes ont dansé jusqu’au bout et j’en suis fier" , indique Teva Teriitemoehaa, fondateur de ce festival de danse.



Mais cette soirée était également l’occasion pour les membres du jury du concours du meilleur couple de danseurs de rendre son verdict. Et le premier prix a été décerné à Teraiteitei Pambrun et Apetahi Maui du groupe Tere’ori. "Tous les groupes ont fait une très belle prestation, mais ce qui a fait la différence, c’est le thème choisi par Tere’ori qui porte sur l’amour. Il y a aussi les chorégraphies et les costumes. Ce couple de danseurs a dû redoubler d’efforts parce que la scène était glissante, et ils ont effectué leur prestation jusqu’au bout" , explique Teva Teriitemoehaa. En deuxième position, avec quatre points d’écart, on retrouve le couple du groupe Tamari’i Mataiea.



L'organisateur assure que ce concours sera encore organisé l'an prochain.