Terahiti Vilchez présente "Rhapsodie des Amériques"

TAHITI, le 3 avril 2021 - Le fils du musicien Félix Vilchez, Terahiti Vilchez sera sur la scène du Petit théâtre le 23 et 24 avril pour faire découvrir au public divers genres musicaux. Habaneras, danses cubaines, ragtimes, tangos, chorinhos samba… auront un point commun : leur origine américaine.



Le répertoire reste secret, toutefois, Terahiti Vilchez annonce que son concert baptisé "Rhapsodie des Amériques" sera composé de différents genres musicaux : Habanera, danse cubaine, ragtime, tango, samba et chorinho, boléro. Il inclura des pièces populaires des trois Amériques.



C’est un répertoire peu commun qui sera donc présenté. Les habaneras espagnoles-cubaines, issues de la contradanza, sont nées vers 1830 à la Havane. Rapidement, elles se sont répandues en Argentine. Puis, à partir de là, la milonga et surtout le tango vont voir le jour.



La samba est un genre musical et une forme de danse apparu au Brésil qui puise ses racines en Afrique à l’époque de l’esclavage ouest-africain (surtout l’Angola et le Congo). Le chorinho est un style de musique populaire et instrumentale brésilienne du 19e siècle.



Un voyage musical didactique



Les origines, les déplacements, les liens entre les mélodies sont aussi riches que les rythmes et les notes qui les composent. Aussi, Terahiti Vilchez va garder le concept des concerts didactiques comme Tahiti 1917, les pionniers oubliés. Il va faire voyager son public dans le temps et dans l’espace.



" Il y a toujours de quoi dire avec la musique, et je crois que le public apprécie bien d’apprendre quelque chose au passage sur le répertoire lui-même mais également sur l’évolution ."



C’est une manière de former, d’éduquer, de partager mais également parfois de susciter d’autres émotions. La musique s’apprécie différemment quand son histoire est mise au jour.



Il y a huit mois, Terahiti Vilchez donnait déjà un concert à la Maison de la culture. Il présentait une sélection d’œuvres issues du répertoire colonial des trois Amériques.



Il reprenait au piano une série des danses cubaines, d’habaneras, de tangos ainsi que d’œuvres issues du répertoire classique tout en projetant des illustrations éclairantes sur son sujet de prédilection.



Doctorant, professeur de piano, pianiste, il s’intéresse à la musique cubaine depuis des années. Il a dit-il " baigné dans la musique latine ". Pour lui les airs de ce courant " sont familiers ".



" On présente ce concert pour encourager la reprise des activités culturelles en Polynésie et pour retrouver le plaisir du partage et des échanges humains ", indique Félix. Il sera, pour ces deux rendez-vous, l’invité de son fils. D’autres personnes monteront sur scène.