Tepuanui Snow a tenté une nouvelle majorité à Arue

Tahiti le 11 mai 2022 - Tepuanui Snow confirme qu'il s'est approché de "l'ancienne nouvelle majorité" de Teura Iriti pour former une nouvelle majorité à Arue. Mais l'élu de l'opposition s'est vu opposer une fin de non-recevoir.



Conseiller municipal d'opposition à Arue, Tepuanui Snow regrette que depuis deux ans "on ne parle pas de Arue dans des termes très positifs". Il rappelle l'affaire des fraudes aux procurations "qui met du temps à aboutir". Affaire dans laquelle deux colistières de Teura Iriti, dont Yolande Bennett, ont été déclarées inéligibles par le Conseil d'état. "Ce n'est pas rien." Il rappelle aussi que Heiura-Les-Verts "n'a pas atteint les 5% pour pouvoir se présenter au second tour", lors du premier tour des municipales. Et s'étonne à ce titre que Jacky Bryant soit le "porte-parole de cette ancienne nouvelle majorité". Il tacle également Yolande Bennet qui "devrait faire le dos rond". "Elle n'est pas accusée pour des gnognotes".



Pour Tepuanui Snow, Teura Iriti, dès son élection à la mairie, a "organisé la disparition du Tahoera'a à l'assemblée (...) et se fait passer pour la victime". L'élu local, lui-même ex-orange, analyse la situation "inédite" de l'arrivée de Teura Iriti au Tapura, après "s'être fait virer du Tahoera'a" et ne pouvant intégrer A Here ia Porinetia ou mettre en place un nouveau parti politique à l'approche des territoriales : "Je me demande combien temps cette situation va durer", agite déjà le conseiller municipal. "Teura a trahi sa liste et la population". L'information circulait depuis quelques jours, Tepuanui Snow confirme donc s'être rapproché du premier adjoint au maire pour "constituer une nouvelle majorité", en mettant en place une convention et une feuille de route. Réponse et fin de non-recevoir : "La majorité allait rester telle quelle". En conclusion, Tepuanui Snow assure qu'Edouard Fritch et Teura Iriti "ont été les enfants maltraités de Gaston Flosse (...) et partagent ce même fardeau". Et c'est sans doute ce pourquoi ils sont aussi proches.