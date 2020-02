Tepou Nehemia, la fine gâchette

Tahiti, le 2 février 2020 - Tepou Nehemia a remporté le 19 janvier le championnat de Polynésie de chasse sous-marine pour la troisième fois de sa carrière. A 54 ans, le pêcheur spécialiste de la technique à la fourchette fait également partie des favoris pour représenter le fenua aux championnats du monde de chasse sous-marine.



Plonger et chasser. Depuis qu’il a 8 ans, Tepou Nehemia n’a pratiquement fait que ça toute sa vie. Aujourd’hui âgé de 54 ans, le natif de Makemo a fait étalage une nouvelle fois de toute sa science de la chasse lors de la dernière manche des championnats de Polynésie de chasse sous-marine. Mu, vau, ume, o'eo, ou encore utu, rien ne résiste à cette fine gâchette spécialiste de la pêche à l'agachon et de la fourchette.



"Aujourd'hui, certains poissons ont leur BTS”, s’amuse le pêcheur. “Pour être plus malin qu’eux il faut connaître leur comportement. Par exemple prendre des algues et les accrocher sur le masque, agiter du sable, ce genre de petits trucs qui font que le poisson va se rapprocher.” Grâce à sa maitrîse parfaite, le quinquagénaire, licencié au club de Nuuroa, a devancé tous ses concurrents et à décroché son troisième titre de champion de Polynésie en individuel.



Il faut ajouter à ses trois titres en individuel une dizaine de titres de champion en équipe décrochés avec son partenaire de chasse Teva Montagnon depuis le début de sa carrière. “On a commencé à pêcher ensemble en 2003 et depuis on ne s’est plus quitté”, confie l'intéressé. “Tepou est très fort pour attraper des poissons difficiles comme les mu, les ume, les o’eo qui sont tous des poissons bonifiés dans les concours de chasse. Il sait comment les travailler et c’est grâce à l’expérience qu’il a acquise tout au long de sa vie. Mais il est aussi ouvert à mes propositions et il veut toujours en apprendre davantage. Ce qui fait notre force en équipe c’est qu’on est complémentaires.”