Teora, l’émotion à fleur de toiles

TAHITI, le 8 juillet 2020 - Cette semaine à la Maison de la culture, Teora 12 ans, présente pour la première fois son travail. Depuis plus d’un an il peint, laissant ressortir ses plus joyeuses émotions.



Élève au collège du Taaone, Teora, 12 ans a terminé l’école il y a peu, il était en 5e et va passer 4e. Il prend des cours de piano depuis qu’il a 5 ans, de guitare depuis peu et partage une passion commune avec son père : la chasse sous-marine à la presqu’île. Comme le rappelle son prénom, Teora, c’est la vie !



Il a toujours aimé le dessin. À partir de l’âge de 9 ans, il s’est mis à peindre, " mais seulement de temps en temps, ce n’était ni sérieux, ni réussi ".



Une amie de la famille, artiste, l’a un jour invité à un atelier de peinture chez elle. " Elle avait sa petite-fille à la maison et ensemble on a travaillé sur le pointillisme. "



C’était en août 2018. De retour à la maison, il a demandé à ses parents un peu de matériel pour s’y mettre pour de bon. Il a touché à différentes techniques avant de se lancer dans l’abstrait et d’opter pour le couteau plutôt que pour les pinceaux. Depuis, il s’installe en fonction de son inspiration sur la terrasse familiale.



Avant de penser aux vacances, il a encore une chose à faire : mener à bien son exposition de peintures. Le vernissage a eu lieu hier soir et ses toiles, des acryliques, font fortes impressions. Colorées, maîtrisées et pleines d’émotions, elles dégagent une grande puissance et une énergie vive.



Elles restent abstraites. " Car chacun peut y voir ce qu’il veut ", dit Teora qui a volontairement choisi cette voie, après avoir essayé le figuratif dont il n’a pas été satisfait du résultat.



Il regarde l’un de ses tableaux qu’il a baptisé "La route du rhum" et poursuit : " tu vois, là, on peut voir des bateaux, mais on peut aussi s’imaginer un immeuble. "



Il peint "au feeling" et se laisse guider par des " déclics ". Teora détaille : " Par exemple, une émotion ressentie dans la journée peut déclencher l’envie de peindre ."



En général, il laisse plutôt parler ses émotions positives. Un jour, après le départ de ses cousins de Raiatea qu’il apprécie particulièrement, il a créé une toile. " J’étais triste et cela se voit ." Les couleurs et les traits liés à cet instant existent toujours. La toile diffère de toutes celles qu’il a réalisées depuis.



Au total, depuis qu’il a commencé la peinture " sérieusement " comme il dit, il compte une centaine de toiles de différents formats. Il en a sélectionné un tiers pour l’exposition. L’amie artiste qui le suit depuis toujours l’encourage. Maintenant, le public aussi.