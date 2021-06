Tentez votre chance au CinéVision Sud festival

TAHITI, le 27 juin 2021 - Le concours organisé dans le cadre du CineVision Sud festival dans les Caraïbes est ouvert aux Polynésiens. Il s’agit de présenter une œuvre présentant des sujets riches d’histoires et du vécu au fenua. Plusieurs catégories sont ouvertes. Vous avez jusqu’au 30 novembre.



Felly Sedecias est présidente de la Mission Cinéma Caraïbe (MCC). Un organisme qui existe depuis dix ans. À propos du CinéVision Sud Festival organisé par le MCC qui, lui, existe depuis trois ans, elle affirme que “ la Polynésie peut concourir ” et précise que, pour l’instant elle n’a pas encore reçu de films de ce territoire.



La MCC organise tous les ans des rencontres professionnelles, accompagne les projets audiovisuels ou cinématographiques, quels qu’en soient les formats tout au long de l’année. Elle forme un tissu d’auteurs et de producteurs et créé des partenariats avec des festivals de la Caraïbes anglophone et hispanophone, de l’Afrique francophone, de l’Amérique latine.



Le CinéVision Sud Festival reçoit puis présente des films des Antilles-Guyane, des outre-mer, de la Grande Caraïbe et de l’Afrique francophone. L’objectif ? Offrir à un large public des œuvres présentant des sujets riches d’histoires et du vécu des pays.



La troisième édition de ce festival se tiendra du 14 au 20 janvier 2022. Vous pouvez envoyer vos films pour y participer avant le 30 novembre. Plusieurs catégories existent : les longs-métrages (à partir de 1h15 générique compris), les courts-métrages de fictions (30 minutes maximum générique compris), les courts documentaires (30 minutes maximum générique compris).



Une section spécifique est réservée aux jeunes talents, passionnés de cinéma, à travers leurs productions de films d’écoles. Il y a aussi les courts-métrages de web-séries (30 minutes maximum générique compris) et les courts-métrages d’animation (20 minutes maximum générique compris). Enfin, se trouve la catégorie de films sur téléphone mobile de 2 minutes maximum, générique compris.



Sont admis en compétition les films produits après le 1er janvier 2019. L’inscription à la compétition est gratuite. Un avis de sélection sera adressé à la personne responsable de l’inscription en décembre 2021. Les candidats non sélectionnés seront informés.