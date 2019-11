Tentative de fratricide à Pirae

Papeete, le 6 novembre 2019 – Un homme de 45 ans a été mis en examen mercredi pour « tentative de meurtre » après une rixe au couteau, sur fond d’alcool, avec son frère de 44 ans dans la nuit de vendredi à samedi dans un lotissement social de Pirae.



Un homme de 45 ans a été interpellé lundi pour tentative de meurtre, à la suite d’une rixe au couteau avec son propre frère ce week-end dans un lotissement social de Pirae. Les policiers de la DSP sont intervenus sur place dans la nuit de vendredi à samedi, vers 2 heures du matin, et sont tombés sur un homme couvert de plaies et ensanglanté, présentant plusieurs traces de coups de couteaux au ventre et au dos. La victime, de 44 ans, a expliqué que son frère, d’un an son aîné, était rentré tard et alcoolisé dans la nuit et qu’une bagarre avait éclaté à la suite des remontrances du cadet. Les deux hommes s’étaient déjà battus par le passé et leurs relations étaient compliquées. L’auteur des coups de couteau a été interpellé et dépisté à 1,5 grammes d’alcool par litre de sang, mais les deux frères n’ont pas pu être entendus durant le weekend en raison de leur hospitalisation.



Lundi, le jeune frère s’est rendu à la DSP pour porter plainte. Son aîné a été interpellé dans la journée et placé en garde à vue. Mercredi, le parquet a saisi un juge d’instruction et l’homme de 45 ans a été mis en examen pour « tentative de meurtre ». Le parquet a demandé le placement en détention provisoire et l’homme a demandé un délai pour préparer sa défense devant le juge des libertés et de la détention. Dans l’attente, le quadragénaire a été été incarcéré.