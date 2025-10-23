

Tensions avec Pékin: Tokyo appelle ses ressortissants en Chine à la prudence

Pékin, Chine | AFP | mardi 18/11/2025 - Quelque 500.000 billets d'avion pour le Japon auraient été annulés par des voyageurs chinois, a indiqué mardi à l'AFP un analyste du secteur, après que Pékin les a découragés de s'y rendre sur fond de tensions diplomatiques.



Selon les chiffres de Li Hanming, analyste indépendant du secteur aérien, les réservations actives pour le Japon, c'est-à-dire le nombre de vols déjà réservés mais n'ayant pas encore été effectués, est passé d'environ 1,5 million samedi à seulement 1 million deux jours plus tard.



Un total de 500.000 ont été annulés, une baisse inhabituelle par son ampleur, d'après lui.



La crise Chine-Japon trouve son origine dans des propos de la Première ministre japonaise, Sanae Takaichi. Elle avait affirmé le 7 novembre que des attaques armées contre Taïwan pourraient justifier l'envoi de troupes japonaises pour défendre l'île.



Des déclarations considérées comme une provocation par la Chine, qui estime que Taïwan fait partie de son territoire. En réaction, elle avait émis vendredi soir un avertissement recommandant à ses citoyens d'éviter tout voyage au Japon dans un avenir proche.



Dans la foulée, les principales compagnies aériennes chinoises (Air China, China Southern et China Eastern) avaient annoncé samedi proposer à leur clientèle le remboursement intégral de leurs vols pour le Japon, pour ceux dont la date de voyage est comprise entre le 15 novembre et le 31 décembre 2025.



Contactées mardi par l'AFP, des agences de voyages chinoises disent avoir adopté des stratégies différentes après l'avertissement aux voyageurs.



Une grande entreprise touristique publique a retiré de son application mobile toutes les options de voyages vers le Japon. Une autre, basée à Pékin, a indiqué ne plus accepter de réservations pour le Japon.



D'autres agences ont indiqué poursuivre leurs ventes de produits touristiques pour le Japon.



La Chine compte 1,4 milliard d'habitants. Elle est la première source de visiteurs étrangers du Japon, qui a accueilli sur les neuf premiers mois de 2025 quelque 7,5 millions de visiteurs chinois, selon des chiffres officiels japonais.



Un haut diplomate japonais, responsable de la zone Asie-Pacifique, a exprimé mardi sa désapprobation vis-à-vis de l'appel de la Chine à ses ressortissants à ne pas se rendre au Japon.



Lors d'une réunion à Pékin avec son homologue chinois, il a exhorté la Chine "à prendre des mesures appropriées", affirmant que "l'ordre public au Japon ne s'était en aucun cas détérioré", selon le ministère japonais des Affaires étrangères.

