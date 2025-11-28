

Tennis de table – Un quatuor sélectionné pour les Oceania

Tahiti, le 15 décembre 2025 - La Fédération tahitienne de tennis de table (FTTT) a mis en place samedi après-midi à la salle Pater des sélectives qualificatives pour les Oceania de la discipline qui auront lieu en janvier 2026 en Nouvelle-Zélande. Anaïs Outzekhovsky et Clara Sayegh chez les femmes et Ariinui Pambrun et Dylan Vongue chez les hommes constitueront la sélection tahitienne.



Le rendez-vous était moins dense qu’habituellement en termes de participation samedi à la salle Pater : les sélectives pour les Oceania de tennis de table ont mis en scène seulement quatre femmes et six hommes. Les féminines auraient dû également être six mais deux joueuses ont décliné leur participation. Les postulants à la sélection tahitienne pour le déplacement en Nouvelle-Zélande dans le cadre de l’Oceania Cup, qui aura lieu à Christchurch dans l’île du Sud du 31 janvier au 1er février 2026, avaient été retenus par la Commission fédérale des épreuves de la FTTT par rapport à leur classement dans la hiérarchie locale.



L’Oceania Cup est qualificatif pour la World Cup et sert également de support à la Coupe du Pacifique qui est réservée aux pays et territoires du Pacifique hors Nouvelle-Zélande et Australie. C’est donc un Top 6 hommes et un Top 4 femmes dont deux de Raiatea, Temehau Tere et Kohaï Mare, qui ont débuté le tournoi aux alentours de 13 heures, les rencontres s’enchaînant sans temps mort jusqu’en fin d’après-midi dans la chaleur torride de la salle Pater.



Anaïs Outzekhovsky et Ariinui Pambrun invaincus



Peu de suspense chez les dames : Anaïs Outzekhovsky et Clara Sayegh ont aisément dominé le tableau au fil des rencontres face aux représentantes de Raiatea, Temehau Tere et Kohai Mare. La rencontre entre Anaïs Outzekhovsky et Clara Sayegh a tourné à l’avantage de la joueuse de Aito, mais elle n’avait rien de décisive dans la mesure où toutes deux étaient quasiment sûres de décrocher leur billet à la fin du tournoi.



En revanche, la compétition chez les hommes a été plus intense avec plusieurs matchs en cinq sets (les rencontres se jouaient en trois sets gagnants). Ariinui Pambrun s’est distingué en remportant tous ses matchs. Dylan Vongue a obtenu le deuxième billet pour Christchurch avec quatre victoires, dont l’une (2-11, 11-9, 11-8, 11-9) contre Léo Sayegh s’est avérée décisive pour le classement final, le joueur de TTTP prenant en effet la 3e place. Anaïs Outzekhovsky, Clara Sayegh, Ariinui Pambrun et Dylan Vongue représenteront donc les couleurs tahitiennes à Christchurch.



Rappelons que le tennis de table s’est distingué localement la semaine dernière au Aito Tuaro, Mateau Tehai remportant la catégorie handisport et Alizé Belrose celle d’entraîneur au titre de l’année 2025.



Patrice Bastian

Classement

Femmes

1. Anaïs Outzekhovsky (Aito)

2. Clara Sayegh (TTTP)

3. Temehau Tere (DCA)

4. Kohai Mare (Te Ana Hotu)

Hommes

1. Ariinui Pambrun (TTTP)

2. Dylan Vongue (KMT)

3. Léo Sayegh (TTTP)

4. Yoann Ly-Kui (KMT)

5. Keanu Tehei (Aito)

6. Grégory Chemet (Dragon)

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 15 Décembre 2025 à 15:13 | Lu 214 fois



