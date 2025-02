Tennis de table - Un championnat par équipes indécis



La salle Pater a accueilli, samedi, la troisième journée du Championnat de Tahiti par équipes de tennis de table. Le classement reste pour l’instant serré. Océan Belrose et Bydhir Carnet prendront la direction de Melbourne mercredi pour participer à l’Oceania Cup 2025.



L’actualité du tennis de table local est dense à l’heure actuelle entre le Championnat de Tahiti par équipes, l’Oceania Cup et la nomination d’Océan Belrose dans un rôle d’agent de développement de l’Oceania.



En ce qui concerne le Championnat, difficile de dégager les deux clubs qui disputeront la finale de l’épreuve le 22 mars. Battu lors de la première journée, le champion en titre, Aito, a rebondi depuis en signant deux succès dont celui de samedi (12-6) contre Tefana et sans l’apport de son numéro 1, Bydhir Carnet. KMT, qui s’était imposé face à Tefana lors de la journée d’ouverture et qui était exempt le samedi suivant, a été freiné par Dragon. L’équipe de Dylan Vongue a pourtant mené 9-6, mais Dragon a gagné les trois derniers matchs pour contraindre KMT au nul (9-9).



Si Tefana semble écarté de la course à la finale et donc au titre avec trois défaites, TTTP (deux succès), Aito (deux succès, une défaite), KMT (un succès, un nul) et à un degré moindre Dragon (une défaite, un nul) devraient se disputer les deux billets pour la finale. La 4e journée opposera Dragon à Tefana et KMT à TTTP le 1er mars.

Objectif titre pour Océan Belrose



Absents tous deux samedi, Océan Belrose et Bydhir Carnet sont sur le départ. Ils doivent s’envoler mercredi en direction de Melbourne où auront lieu les Oceania 2025 samedi et dimanche prochains. Tous deux retenus à l’issue d’un tournoi qualificatif à Tahiti, les deux joueurs auront des ambitions affirmées à Melbourne.



Si Océan Belrose a déjà gagné la Pacific Cup, compétition qui se déroule parallèlement à l’Oceania Cup mais sans les joueurs australiens et néo-zélandais, le numéro 1 local vise le titre océanien cette année. Les meilleurs joueurs néo-zélandais sont à sa portée, mais ça s’annonce plus corsé face aux Australiens qui évolueront à domicile. Bydhir Carnet devrait lui aussi tirer son épingle du jeu, mais plus probablement dans la Pacific Cup.



Enfin, Océan Belrose a obtenu récemment une belle reconnaissance de la Fédération océanienne de tennis de table en étant nommé agent de développement pour la région. Ce rôle l’amènera à voyager régulièrement en Océanie pour superviser la mise en œuvre du lancement du programme consacré au développement du tennis de table océanien dans ses 24 associations membres. À travers Océan Belrose, multimédaillé d’or aux Jeux du Pacifique, c’est le tennis de table tahitien qui est honoré pour sa dynamique et ses excellents résultats dans les tournois océaniens et qui voudra confirmer lors des prochains Mini-Jeux à Palau en juillet.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 10 Février 2025 à 16:22 | Lu 115 fois