Tennis de table – Tahiti a ses sélections pour les Oceania et Mini-Jeux

Tahiti, le 10 mars 2025 - La Fédération tahitienne de tennis de table a organisé samedi à la salle Pater un tournoi qualificatif qui avait pour but de déterminer la composition des sélections pour les Oceania et les Mini-Jeux programmés en juin et juillet. Ces sélections seront principalement composées de jeunes pongistes.



Le tennis de table local a vécu un temps fort samedi à la salle Pater de Pirae à l’occasion de tournois de sélection en vue des Oceania qui auront lieu à Christchurch en Nouvelle-Zélande du 7 au 16 juin et des Mini-Jeux qui se tiendront à Palau du 29 juin au 7 juillet. La compétition se déroulait sous forme de Top 12 toutes séries réunissant les femmes et les hommes les mieux placés au classement fédéral.



Plusieurs absents de marque toutefois chez les hommes à commencer par Ocean Belrose absent samedi pour cause de déplacement en Oceanie dans son rôle de conseiller technique de la fédération océanienne, de Bydhir Carnet qui ne s’est pas inscrit et d’Alize Belrose, le directeur technique de la FTTT, qui a pris du recul avec la compétition.



Le tournoi féminin réunissait samedi les meilleures joueuses locales actuelles à l’exception des sœurs Keala et Kelley Tehaheatua qui poursuivent leurs études en métropole. Les sélections pour les Oceania et les Mini-Jeux doivent être composées de deux joueurs toutes séries et deux joueurs U19, le tournoi de qualification en U19 étant programmé le 22 mars. Mais au vu des résultats de ce week-end, les sélections définitives sont déjà connues dans la mesure où les U19 ont été généralement dominateurs en toutes séries.

Un tournoi qualificatif U19 anecdotique



À l’issue des phases de poule chez les messieurs, les frères Keanu et Kevin Decian et Dylan Vongue – tous trois U19 – se sont qualifiés pour les demi-finales en compagnie de Angelo Utia qui fera figure de vétéran avec ses 46 ans au sein de la sélection tahitienne. Keanu Decian a dominé Dylan Vongue en demi-finale et son frère Kevin en a fait de même face à Angelo Utia. Au terme d’une finale indécise, Keanu Decian a remporté le tournoi 3 sets à 2. Les demi-finales du tournoi féminin opposaient la jeune (10 ans) Clara Sayegh à Kaehalani Mousson et Temehau Tere à Vanille Mauahiti. Comme chez les hommes, les quatre demi-finalistes constitueront la sélection tahitienne aux Oceania et Mini-Jeux. Étant majoritairement U19 ou moins, le tournoi qualificatif U19 le 22 mars devient anecdotique tant chez les hommes que chez les dames.



Temehau Tere s’est imposée en finale face à Clara Sayegh 3 sets à 1. Le tennis de table de Raiatea sera largement représenté chez les dames en sélection. Les équipes masculines et féminines sont donc connues pour les prochaines échéances internationales et c’est également le cas chez les handisport dont le tournoi de qualification a également eu lieu samedi : Heiava Lamaud, Lysiane Teiri, Teva Buluc et Mateau Tehai feront le déplacement à Christchurch et Palau. Le bureau fédéral de la FTTT devrait entériner prochainement la composition des sélections issues des tournois sélectifs de samedi, mais certains estiment que des joueurs absents tels Ocean Belrose semblaient incontournables. Affaire à suivre quant à la position du conseil fédéral.



Patrice Bastian

Les sélections pour les Oceania et Mini-Jeux



Femmes

Temehau Tere (DCA Raiatea)

Clara Sayegh (Taaone Pirae)

Kaehalani Mousson (DCA Raiatea)

Vanille Mauahiti (Te Ana Hotu Raiatea)



Hommes

Keanu Decian (Taaone Pirae)

Kevin Decian (Taaone Pirae)

Dylan Wong (Koo Men Tong)

Angelo Utia (Dragon)



Handisports

Femme debout : Heiava Lamaud (DCA Raiatea)

Femme assise : Lysiane Teiri (nc)

Homme debout : Teva Buluc (DCA Raiatea)

Homme assis : Mateau Tehai (Aito)

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 10 Mars 2025 à 16:37 | Lu 142 fois