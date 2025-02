Tennis de table – Océan Belrose remporte la Pacific Cup

Tahiti, le 17 février 2025 - Les Oceania de tennis de table 2025 se sont déroulés ce week-end à Melbourne en Australie avec deux compétitions distinctes, l’Oceania Cup et la Pacific Cup. Océan Belrose et Bydhir Carnet se sont retrouvés en finale de la Pacific Cup, Océan Belrose inscrivant son nom au palmarès de l’épreuve.



L’élite du tennis de table océanien s’est retrouvée de vendredi à dimanche en Australie dans le cadre des Oceania 2025. Compétition resserrée avec huit joueurs chez les messieurs et autant chez les dames, tous ayant gagné leur billet à l’issue de tournois qualificatifs organisés dans les différentes fédérations régionales comme ce fut le cas à Tahiti pour Océan Belrose et Bydhir Carnet. Tous deux avaient des ambitions et en particulier Océan Belrose qui jugeait le titre envisageable à l’Oceania Cup. Mais les deux Tahitiens ont pu mesurer l’écart qui les séparait de l’élite océanienne et en particulier des Australiens.



Bydhir Carnet a subi trois défaites sévères (4-0) en matchs de poule et Océan Belrose s’est incliné à deux reprises en décrochant toutefois des sets et il a nettement dominé le Fidjien Vicky Wu lors de son ultime match de poule. Ce succès lui a permis de disputer un quart de finale à l’issue duquel il s’est incliné face au Néo-Zélandais Dean Shu. C’est l’Australien Nicholas Lum qui a décroché le titre de l’Oceania Cup chez les messieurs.

La Pacific Cup plus abordable pour les Tahitiens



Océan Belrose et Bydhir Carnet restaient en compétition par le biais de la Pacific Cup, tableau qui met en scène les participants de l’Oceania Cup mais sans la présence des Australiens et des Néo-Zélandais. Le niveau y est évidemment plus accessible pour les pongistes tahitiens. Tous deux s’y imposaient en demi-finale face au Calédonien Jérémy Dey pour Belrose et au Fidjien Vicky Wu pour Carnet. Pas de surprise en finale, le numéro 1 tahitien Océan Belrose a décroché le titre, mais Bydhir Carnet avait un temps entretenu le suspense en égalisant à un set partout. Le titre n’est pas inédit pour Océan Belrose qui l’a déjà décroché par le passé.



Les deux Tahitiens ont eu un avant-goût de la prochaine grosse échéance internationale avec les Mini-Jeux du Pacifique à Palau en juillet, si du moins ils sont sélectionnés car peut-être que la Fédération tahitienne de tennis de table enverra des espoirs, comme c’est souvent le cas aux Mini-Jeux dans les différentes disciplines sportives. En attendant, c’est le Championnat de Tahiti par équipes qui va occuper la salle Pater dans les semaines à venir.



Patrice Bastian

Résultats

Oceania Cup

*Matchs de poule

- Dean Shu (NZ)-Bydhir Carnet (Tah) 4-0

- Alfred Dela Pena (NZ)-Océan Belrose (Tah) 4-2

- Finn Luu (Aus)-Bydhir Carnet (Tah) 4-0

- Nicholas Lum (Aus)-Océan Belrose (Tah) 4-1

- Jérémy Dey (NC)-Bydhir Carnet (Tah) 4-0

- Océan Belrose (Tah)-Vicky Wu (Fdj) 4-0

*Quarts de finale

- Dean Shu (NZ)-Océan Belrose 4-1 (11-2, 11-5, 11-13, 11-9, 11-2)

Pacific Cup

*Demi-finales

- Océan Belrose (Tah)-Jérémy Dey (NC) 4-1

- Bydhir Carnet (Tah)-Vicky Wu (Fdj) 4-0

*Finale

- Océan Belrose (Tah)-Bydhir Carnet (Tah) 4-1 (11-4, 7-11, 11-6, 11-5, 11-5)

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 17 Février 2025 à 15:37 | Lu 313 fois