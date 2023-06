Tennis de table : Océan Belrose et Kelley Tehahetua conservent leurs titres

Tahiti, le 19 juin 2023 - Les Championnats de Tahiti de tennis de table ont été organisés samedi et dimanche à la salle Pater de Pirae. Le favori Océan Belrose a décroché un nouveau titre en open messieurs au terme d’une finale indécise contre Teiki Kau-Tai. Championne 2022 chez les dames, Kelley Tehahetua a également conservé son titre bien que battu en finale par Prathna Jalim, une pongiste mauricienne basée à Nîmes et qui effectue un séjour à Tahiti pour aider au développement du tennis de table féminin local.



Le challenge des Championnats de Tahiti était particulièrement important cette saison en cette année des Jeux du Pacifique qui auront lieu en fin d’année aux Îles Salomon. Océan Belrose et Bydhir Carnet chez les hommes et les jumelles Keala et Kelley Tehaheatua chez les femmes ont leur billet en poche pour les Jeux du Pacifique et il en reste encore deux à distribuer dans les sélections masculines et féminines. Les tournois de qualification ont débuté au mois de mars et se poursuivent actuellement, mais les Championnats de Tahiti marquaient une étape importante dans les critères de sélection.



Océan Belrose a confirmé son rang de numéro 1 local cette saison, mais d’autres ont fait forte impression dans le tableau open hommes à commencer par Teiki Kau-Tai. Le sociétaire de Aito a battu sèchement Alize Belrose en quart de finale puis sorti Yvan Perromat en demi-finale avant de livrer une finale remarquable contre Océan Belrose. Teiki Kau-Tai a en effet poussé son adversaire à jouer sept manches pour remporter le titre, ne craquant (11/2) que dans le set décisif.



Autre prétendant à la sélection, Kenji Hotan qui a battu Bydhir Carnet en quart de finale en quatre manches mais qui s’est ensuite incliné en demi-finale face à Océan Belrose en trois manches. A noter que Hugo Gendron de retour de métropole tout comme Kenji Hotan et qui postule aussi à la sélection n’a pas disputé le Championnat de Tahiti se trouvant en déplacement aux ïles Marquises. Un constat ce week-end, le haut niveau local n’a jamais été aussi dense chez les hommes.

Prathna Jalim en soutien d’Alize Belrose



Le tableau simples dames n’a pas non plus manqué d’intérêt ne serait-ce que parce qu’il a mis en scène Prathna Jalim originaire de l‘Île Maurice et installé à Nîmes. Après avoir brillé à Djibouti lors des Championnats d’Afrique de l’est en mars dernier, Prathna Jalim a été missionnée à Tahiti pour seconder Alize Belrose le directeur technique de la Fédération tahitienne de tennis de table. La Mauricienne œuvre pour le développement du tennis de table féminin et travaille plus particulièrement avec l’élite en vue des Jeux du Pacifique. Elle a confirmé aux Championnats de Tahiti qu’elle était une joueuse de haut niveau et cela met un peu plus en valeur la performance de Kelley Tehahetua qui a réussi à lui prendre un set en finale. La jeune fille avait déjà fait belle impression en demi-finale en battant Heimoe Wong en trois manches.



Le club de KMT s’est mis en évidence en décrochant deux succès dans les tableaux de simples messieurs grâce à Dylan Vongue (2è série) et Yoann Ly Kui (3è sérier). Aito a également décroché deux succès en simples messieurs par Manea Tuahine (4è série) et Hérald Ng Fok (vétéran). Les duos Carnet/Lafortune (messieurs), Kelley et Keala Tehahetua (dames), Belrose/Jalim (mixtes) et Bouly/Utia (vétéran) ont enrichi le palmarès des Championnats de Tahiti de tennis de table 2023 en s’imposant en doubles. C’est la fin de saison en ce qui concerne le calendrier mais nullement la trêve pour l’élite locale qui va continuer à disputer les tournois de qualification pour les Jeux du Pacifique.

Résultats des finales *Simples messieurs open

-Océan Belrose (Tef) bat Teiki Kau-Tai 9/11.11/7.11/9.10/12.11/5.8/11.11/2



*Simples dames

-Prathna Jalim (Nîmes) bat Kelley Tehahetua (TTTP) 11/3.11/5.11/8.9/11.11/8



*Simples messieurs 2è série

-Dylan Vongue (KMT) bat Jean-Marie Martin (Aito) 11/7.11/5.11/8.11/8



*Simples messieurs 3è série

-Yoann Ly Kui (KMT) bat Tevai Teping (Aito) 11/6.11.7.11/7.12/10



*Simples messieurs 4è série

-Manea Tuahine (Aito) bat Rowan Putoa (Aito) 11/8.12/10.14/12.11/3



*Simples vétérans

-Hérald Ng Fok (Aito) bat Gérald Huioutu (Tef) 11/4.11/8.14/12.6/11.4/11.11/6



*Doubles messieurs

-B. Carnet/H. Lafortune bat A. et O. Belrose 11/9.10/12.11/6.6/11.11/7



*Doubles dames

-Kel et Kea Tehahetua bat M. Snaider/N. Jalim 11/7.11/8.11/9



*Doubles mixtes

-O. Belrose/N. Jalim bat B. Carnet/Kel. Tehaheatua 3/11.11/5.11/6.11/8



*Doubles vétérans

-X. Bouly/A. Utia bat M. Tehai/H. Ng Fok 6/11.9/11.11/3.11/3.14/12



Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 19 Juin 2023 à 11:03 | Lu 163 fois