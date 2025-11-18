

Tennis de table - Dylan Vongue lauréat du Critérium 3

Tahiti, le 23 novembre 2025 - Une quarantaine de pongistes ont participé samedi après-midi, à la salle Pater, au troisième critérium de la saison. Dylan Vongue s’est imposé dans le tableau A, celui de l’élite, et Keanu Tehei l’a emporté dans le tableau B.



Les tournois s’enchaînent à la salle Pater de Pirae dédiée au tennis de table depuis le début de la saison 2025-2026 en septembre. La première partie de saison est consacrée aux compétitions individuelles et notamment aux critériums. Samedi, 20 pongistes étaient engagés dans le tableau A qui mettait en scène les joueurs les mieux classés dans la hiérarchie fédérale, 19 autres étant en lice au titre du tableau B.



Nombre de joueurs de l’élite de ces dernières années ont pris du recul avec la compétition et cela permet de mettre en avant la génération montante qui dispose d’un solide potentiel, comme le confirme Patricia Minoc, championne de Polynésie féminine en 2024 et qui a été n° 21 française par le passé. Patricia Minoc a intégré la Fédération tahitienne de tennis de table avec des fonctions administratives, mais elle est aussi impliquée dans le fonctionnement du Centre de performance polynésien (CPP). Elle est bien placée et compétente pour juger de l’évolution du tennis de table local : “J’ai secondé Alizé Belrose aux Mini-Jeux du Pacifique en juin et je continue depuis au Centre de performance polynésien de tennis de table. Le niveau est en pleine progression chez les espoirs avec les nombreuses heures de travail qu’ils effectuent au CPP à l’entraînement. Cela fait quelques années que je suis le tennis de table local et je trouve qu’il y a un très bon niveau chez les meilleurs espoirs aujourd’hui. On relance le CPP car c’est un outil indispensable pour assurer une relève compétitive et je pense que c’est le cas à l’heure actuelle.”



Le niveau observé chez les meilleurs jeunes espoirs, samedi, confirme en effet que le tennis de table polynésien devrait continuer à surfer sur une dynamique compétitive dans les années à venir, au moins à l’échelle océanienne, ce qui est rassurant en vue des futurs Jeux du Pacifique.

Des rencontres passionnantes en phase finale



Le Criterium 3 a débuté avec une phase de poule tant dans le tableau A que le B, les meilleurs se qualifiant pour les quarts de finale. Et les chocs y ont été intenses dans le tableau A, où il a fallu cinq sets à Léo Sayegh, Yoann Ly Kui et Louis Poirier pour éliminer respectivement Ariinui Pambrun, Angelo Utia et Hérald Ng Fok. Dylan Vongue a été plus expéditif (3 sets) face à Grégory Chemet. Léo Sayegh a déroulé en trois sets en demi-finale contre Yoann Ly Kui, Dylan Vongue bataillant en revanche pendant cinq sets pour battre Louis Poirier et se qualifier pour la finale.



Dylan Vongue et Léo Sayegh s’étaient déjà rencontrés en match de poule, le sociétaire de KMT s’imposant en cinq manches contre celui de TTTP. Bis repetita en finale, Dylan Vongue prenant encore le meilleur sur Léo Sayegh en cinq sets et au terme d’un match à rebondissements, car si le joueur de KMT a mené 2 manches à 0, celui de TTTP a égalisé à deux sets partout. Dylan Vongue a mieux géré le set décisif (11-6). La rencontre, comme celles qui ont précédé depuis les quarts de finale, a été d’un excellent niveau. Le tennis de table polynésien possède bien de la graine de champion.



Dans le tableau B, mélange de générations, le jeune Keanu Tehei s’imposant en finale et en trois sets face à l’expérimenté Xavier Bouly.



Le Critérium 4 est programmé dès samedi prochain à la salle Pater puis suivront le samedi suivant les sélectives pour la Coupe de l’Océanie qui aura lieu fin janvier à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Les top 6 hommes et femmes du classement fédéral se disputeront les deux billets pour chaque tableau qualificatif pour la Coupe de l’Océanie.



Patrice Bastian



Résultats

Catégorie A

*Quarts de finale

- Léo Sayegh (TTTP) bat Ariinui Pambrun (TTTP) 4-11, 12-10, 14-12, 11-5, 11-3

- Yoann Ly Kui (KMT) Bat Angelo Utia (Dra) 12-10, 4-11, 12-14, 11-5, 13-11

- Louis Poirier (TTTP) bat Herald Ng Fok (Aito) 11-4, 14-12, 9-11, 10-12, 11-9

- Dylan Vongue (KMT) bat Grégory Chemet (Dra) 11-9, 11-9, 11-7

*Demi-finales

- Léo Sayegh (TTTP) bat Yoann Ly Kui (KMT) 11-6, 11-5, 12-10

- Dylan Vongue (KMT) bat Louis Poirier (TTTP) 11-5, 12-10, 10-12, 6-11, 11-3

*Finale

- Dylan Vongue (KMT) bat Léo Sayegh (TTTP) 11-7, 11-6, 11-13, 7-11, 11-6



Catégorie B

*Demi-finales

- Keanu Tehei (Aito) bat Jean Croteau (Tef) 11-8, 11-9, 11-13, 12-10

- Xavier Bouly (Dra) bat Tuarii Agodor (TTTP) 5-11, 11-9, 11-13, 11-7, 11-7

*Finale

- Keanu Tehei (Aito) bat Xavier Bouly (Dra) 11-1, 11-8, 11-9

