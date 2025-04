Tennis de table – Aito conserve son titre par équipes

Tahiti, le 27 avril 2025 - La finale du Championnat de Tahiti par équipes de tennis de table a opposé samedi à la salle Pater de Pirae les clubs de Aito et Taaone Tennis de table Pirae (TTTP). Tenant du titre, Aito a conservé son bien en s’imposant 11 victoires à 7 face à TTTP. KMT a remporté le match pour la 3e place contre Dragon.



Cinq clubs – Aito, TTTP, KMT, Dragon et Tefana – ont entamé en janvier le Championnat de Tahiti de tennis de table par équipes 2025. À l’issue de la phase de classement, Aito et Taaone Pirae ont gagné leur billet pour la finale, KMT et Dragon se qualifiant pour la “petite” finale soit le match pour les 3e et 4e places. Les deux oppositions se sont déroulées samedi après-midi à la salle Pater de Pirae et ont toutes deux donné lieu à suspense. Les deux rencontres se déroulaient en 18 matchs, soit 16 simples et deux doubles.



Aito a toujours fait la course en tête au score jusqu’à mener 9-7 avant les deux derniers matchs. Objectif pour Bydhir Carnet et Teiki Kau-Tai, sociétaires de Aito, gagner au moins un match contre Keanu et Kevin Decian, les deux joueurs majeurs de TTTP. Les deux membres de Aito se mettaient en confiance en gagnant le premier set. Mais Kevin Decian face à Bydhir Carnet et Keanu Decian contre Teiki Kau-Tai égalisaient à une manche partout. Les deux joueurs de Aito reprenaient l'avantage 2 sets à 1. C'est finalement Bydhir Carnet qui offrait d'abord le point décisif à Aito en s'imposant trois sets à un. Teiki Kau-Tai finissait aussi par gagner mais en cinq manches, les rencontres se jouant en trois sets gagnants.



Si le Taaone Tennis de table Pirae avait fini leader en phase de classement et avait donc battu Aito, le club de Faa'a a pris sa revanche au moment décisif samedi.

Titre envisageable à terme pour Taaone Pirae



Les joueurs de Aito, Bydhir Carnet, Arii Meyer, Esteban Bonnel et Teiki Kau-Tai, qui a fait le déplacement des Marquises où il est désormais installé et pour venir renforcer son club samedi, marquent individuellement le palmarès du Championnat de Tahiti par équipes. Mais TTTP peut envisager sereinement l'avenir avec son jeune quatuor composé de Keanu et Kevin Decian, Léo Sayegh et Ariinui Meyer. Nul doute que le club du Taaone décrochera plus tard le titre par équipe. Bydhir Carnet a d'ailleurs mis en avant la qualité de l'adversaire : “Je tenais à ce titre car comme je n'ai pas pu participer aux phases de sélection pour les Oceania et les Mini-Jeux, ça me console un peu et ça remplit mon palmarès. Mais ça n’a pas été facile aujourd’hui car TTTP a une belle équipe avec des sélectionnés pour les Oceania et les Mini-Jeux et la pression était forte face aux frères Decian lors des deux derniers matchs décisifs. Mais on a su faire la décision avec Teiki que je remercie car il a fait le déplacement des Marquises exprès pour la finale et je veux remercier toute mon équipe et tous ceux qui soutiennent le club.”



La petite finale fut encore plus intense que la grande en termes de suspense. KMT et Dragon ont en effet terminé leur rencontre sur le score de 9-9. Il fallait alors avoir recours au set-average pour les départager mais là aussi, égalité parfaite avec 29 sets gagnés par chaque équipe. Et c'est finalement KMT et son quatuor composé de Dylan Vongue, Yohann Ly Kui, Jany Wohlfarth et Arthur Casse qui étaient déclarés vainqueurs et décrochaient la troisième place du championnat de Tahiti par équipes pour avoir marqué le plus grand nombre de points.



La saison pongiste va se poursuivre à Pater mais aussi à l'extérieur avec les Oceania en juin en Nouvelle-Zélande et les Mini-Jeux du Pacifique en juillet à Palau. À noter que les sélections tahitiennes seront principalement composées de jeunes espoirs mais avec un potentiel élevé.



Patrice Bastian

Rédigé par patrice bastian le Dimanche 27 Avril 2025 à 17:54 | Lu 418 fois