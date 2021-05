Tennis de table : Alizé Belrose et Heimoe Wong s'offrent le Top 12

Tahiti, le 8 mai 2021 – Les meilleurs pongistes du fenua avaient rendez-vous, ce samedi à Pater, pour le Top 12. Chez les hommes Alizé Belrose s'est imposé en finale face à Kenji Hotan sur le score de 3 sets à 0. Bydhir Carnet a dominé de son côté Océan Belrose dans le match pour la troisième place. Et chez les dames, Heimoe Wong a conservé son titra acquis l'année dernière, en battant en finale Tevaineheu Te Ping.



Un très beau casting, ce samedi, pour le Top 12, compétition qui a rassemblé les meilleurs pongistes du fenua à la salle de Pater. On retrouvait notamment chez les hommes deux sélectionnés des derniers Jeux du Pacifique de Samoa : Kenji Hotan, médaillé d'argent en simple, et Océan Belrose. Alizé Belrose, double médaillé d'or aux Jeux, étaient également de la partie. Bydhir Carnet, finaliste de la dernière édition complétait ce plateau très relevé, ne manquait à l'appel que Hugo Gendron, actuellement en métropole.



Si beaucoup ont parié pour une finale opposant les frères Belrose, Kenji Hotan a déjoué les pronostics en dominant en demi Océan Belrose. Alizé Belrose de son côté a également été bousculé par Bydhir Carnet, mais c'est bien le premier qui a eu raison du second sur le score de 3 sets à 1.



La finale a opposé donc un double médaillé d'or aux Jeux du Pacifique au dernier médaillé d'argent. Et Alizé Belrose a une nouvelle fois démontrer pourquoi il reste le meilleur pongiste du fenua. Kenji Hotan n'a fait illusion que dans le premier set, remporté 11-9 par Belrose, avant d'être emporté par le rouleau compresseur. 11-2 dans le deuxième acte et enfin 11-8 dans la troisième manche pour une victoire 3 sets à 0 pour Alizé Belrose.



Dans le match pour la troisième place, petite surprise avec le succès de Bydhir Carnet face à Océan Belrose. Et chez les dames Heimoe Wong, intouchable depuis quelques saisons, a conservé son bien acquis l'année dernière en venant à bout en finale de Tevainehau Te Ping (3 sets à 1).