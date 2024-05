Tennis - Heve Kelley conserve son titre de champion de Polynésie

Tahiti, le 20 mai 2024 - Sacré champion de Polynésie en simples 2e série la saison dernière, Heve Kelley a enchaîné dimanche au complexe Fautaua en battant (1/6.6/1.6/4) Reynald Taaroa dans un remake de la finale de 2023.



Les Championnats de Polynésie de simples 2024 seront bouclés mercredi avec l’ultime finale au programme, mais l’apothéose du tournoi a eu lieu dimanche après-midi sur le court central du complexe de Fautaua avec la finale du tableau 2e série Messieurs. Cette finale était identique à celle de 2023 avec une affiche opposant Heve Kelley de Phénix à Reynald Taaroa de Fei Pi ; soit les têtes de série 1 et 2.



Le scénario de la rencontre fut en revanche bien différent d’une année sur l’autre car si Heve Kelley l’avait emporté en deux sets (6/3.6/4) la saison dernière, il en a été tout autrement dimanche, l’issue de la finale étant restée incertaine jusque dans les ultimes points. Le public a même pu croire à la fin du premier set que Reynald Taaroa allait dérouler en bouclant la manche 6/1. Heve Kelley éprouvait alors beaucoup de difficultés à rentrer dans la partie en multipliant les fautes directes et en perdant son service à trois reprises dans le premier set. Mais le joueur de Phénix a changé de stratégie dans la deuxième manche en adoptant une position défensive et en sliçant ses frappes tant en coup droit qu’en revers. C’était dès lors au tour de Reynald Taaroa d’enchaîner les fautes directes. Le joueur de Fei Pi a aussi concédé son service à trois reprises dans le deuxième set, Heve Kelley bouclant celui-ci sur le score de 6/1. Le niveau du match était alors très irrégulier et les échanges rarement spectaculaires, les deux joueurs n’évoluant pas à leur meilleur niveau en même temps.

Sixième sacre pour Heve Kelley



La rencontre a nettement gagné en qualité et en suspense dans le troisième set. Les deux joueurs évoluant à partir de là ensemble à un bon niveau. Reynald Taaroa a souvent dirigé les échanges avec de puissants coups droits tandis que Heve Kelley restait toujours un peu sur la défensive tout en alternant avec de soudaines accélérations. Les deux joueurs n’ont jamais été au mieux avec leur service en ne passant que rarement leurs premières balles. Cela s’est conformé en début de troisième manche. Le joueur de Fei Pi va ainsi perdre son jeu de service deux fois et celui de Phénix une fois. Heve Kelley mènera 4/3 sur un service à suivre et ce fut peut-être l’instant d’un tournant du match.



Reynald Taaroa se procure alors deux balles de débreak mais ne parvient pas à les exploiter. À 5/4 en sa faveur et sur son service, Heve Kelley boucle la rencontre sur sa deuxième balle de match à 40/30. Le vainqueur reconnaissait que son adversaire lui avait posé beaucoup de problèmes : “Je n’étais pas bien réglé en début de match. Je faisais beaucoup de fautes. Je m’étais pourtant bien échauffé mais je ne trouvais pas le bon timing dans mes frappes. Ça frôlait les lignes mais du mauvais côté. Au deuxième set, j’ai changé mon jeu en reculant et en défendant en sliçant. Ça a bien marché mais Reynald est monté en niveau au troisième set et on a bien bataillé. On a fait de longs échanges et j’ai dû beaucoup défendre. Ça s’est vraiment joué à pas grand-chose et ça a tourné en ma faveur. Tant mieux pour moi, mais Reynald aurait aussi été un beau vainqueur.”



Heve Kelley a décroché un sixième titre de champion de Polynésie Élite, Reynald Taaroa perdant pour sa part sa cinquième finale successive, la dernière devant lui donner bien des regrets car il n’était jamais passé aussi près d’apparaître au palmarès de l’épreuve. Celle-ci compte encore deux finales à jouer jusqu’à sa clôture mercredi avec le tableau +35 ans 3e/2e série.



Résultats des finales

Dames

2e série : Claire Vernhes (Rau) bat Mehetia Boosie (Rai) 6/2.7/5

3e série : Heiata Tupahiroa (Rai) bat Maëlle Taruoura (Rau) 6/3.4/6.6/0

4e série : Maëlle Taruoura (Rau) bat Hinehere Lee (Cho) 7/6.2/6.6/3

Non-classées : Marine Bentivoglio (Phe) bat Sandra Hargous Dexter (Exc) 6/1.6/0

+40 ans : Heiata Tupahiroa (Rai) bat Véronique Vanaa (FP) 4/6.6/3.10/4

+50 ans : Béatrice Cousinet (Cho) bat Mairenui Lee Chip Sao (Exc) 6/2.6/4

+50 ans : Mairenui Lee Chip Sao (Exc) bat Véronique Vanaa (FP) 6/2.6/4



Messeiurs

2è série : Heve Kelley (Phe)-Reynald Taaroa (FP) 1/6.6/1.6/4

3è série : Keanau Lei Foc (Exc) bat Jules Gallopin (Phe) 6/2.4/6.6/1

4è série : Raimana Ho (Dra) bat Yvonnick Resnay (Dra) 6/1.6/1

Non-classés : Manuarii Lee (Dra) bat Timi Shan Ching Seong (Exc) 7/5.6/0

+35 ans 4è série : Loïc Wong (Dra) bat Yvonnick Resnais (Dra) 6/2.6/4

+45 ans 3è/2è série : Landry Lee Tham (Cho) bat Pierre-Yves Caille Marco (FP) 6/3.6/3

+45 ans 4è série : Raimana Ho (Dra) bat Tehina Tahitoterai (FP) 6/1.6/4

+55 ans 3è/2è série : Patrick Sangue (JT) bat James Cridland (Dra) 6/1.6/1

+55 ans 4è série : Patrick Appriou (Exc) bat Adrien Chenois (TP) 6/3.1/6.10/8

+65 ans 3è/2è série : Thierry Hargous (Exc) bat Francis Queyron (Phe) 7/6.1/6.10/8

+65 ans 4è série : Stéphane Vetil (Rau) bat Regis D’espalungue (Phe) 6/3.7/5

+70 ans : Jean-Marie Guyvet (Phe) bat Rémi Chen (MU) 6/1.6/2

