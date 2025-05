Tennis – Heimanarii Lai San stoppe la série de Heve Kelley

Tahiti, le 19 mai 2025 - Champion de Polynésie de simples 2e série Hommes à six reprises et double tenant du titre en 2023 et 2024, Heve Kelley a été battu (3/6.6/3.7/5) vendredi soir à Fautaua par Heimanarii Lai San pour l’édition 2025 au terme d’une finale intense et indécise. Heimanarii Lai San décroche son premier titre aux Championnats de Polynésie adultes.



Numéro 1 du tableau 2e série Messieurs et récent vainqueur du tournoi d’Excelsior, Heve Kelley avait les faveurs des pronostics pour enchaîner un troisième titre successif aux Championnats de Polynésie. Mais Heimanarii Lai San qui semblait avoir pris un peu de recul avec le tennis depuis qu’il poursuit ses études à Hawaii, a démontré vendredi soir à Fautaua qu’il avait bien préparé l’événement physiquement et qu’il possédait un jeu toujours aussi consistant. La finale démarrait sur des bases élevées avec deux joueurs qui cognaient fort en coup droit et qui n’hésitaient pas à monter au filet pour marquer des points gagnants. Seul bémol des deux côtés, une première balle de service au faible pourcentage de réussite ce qui expliquait en partie que Heve Kelley était le premier à remporter un jeu sur son service pour mener 3-2 puis 4-2.



Heimanarii Lai San débreakait pour revenir à 4/3 mais Heve Kelley se mettait en position de force en décrochant la première manche 6/3. De longs échanges et des points superbes avaient émaillé le premier set. Changement de scénario dans le deuxième set dans la mesure où Heimanarii Lai San était plus efficace en première balle de service. Cela lui permettait de faire la course en tête au score et il prenait un avantage qui allait s’avérer décisif lorsqu’il breakait Heve Kelley à 4/3. Le sociétaire de Chonwa bouclait la manche 6/3, le niveau de jeu étant toujours aussi élevé et les échanges spectaculaires. Sur sa lancée, Heimanarii Lai San prenait d’entrée le service de son adversaire à l’entame du troisième set. Mais Heve Kelley qui avait semblé avoir un coup de mou physiquement rebondissait. Il débreakait immédiatement et prenait par la suite le service de son adversaire pour mener 3/1. Cette finale de toute beauté a en outre réservé du suspense et des rebondissements. Heve Kelley a su se ménager deux balles de match à 5/4 et 15/40 sur le service de Heimanarii Lai San. Mais ce dernier n’a rien lâché, sauvant les balles de match pour revenir à 4/5. Heimanarii Lai San a ensuite aligné trois jeux successifs pour boucler la manche décisive 7/5 et décrocher le titre après plus de 3 heures de match.

“Un honneur de battre Heve Kelley”



Les deux joueurs ont proposé au maigre public présent une rencontre passionnante au scénario tendu, d’un haut niveau de jeu et qui aurait mérité plus de présence populaire. Et les deux joueurs ont fait preuve de beaucoup de respect l’un envers l’autre en fin de match comme en témoigne les propos de Heimanarii Lai San : “J’ai perdu le premier set mais je n’ai pas douté. Je suis bien resté dans la partie en restant concentré et en m’appliquant à suivre mon plan de jeu. Et je me disais que si le match durait, ça pouvait peut-être tourner à mon avantage car la condition physique est l’un de mes points forts. Heve a très bien tenu le choc physiquement, mais je pense qu’en toute fin de match j’étais un peu mieux. J’ai sauvé deux balles de match, ce qui m’a renforcé moralement. C’est vraiment un honneur pour moi de remporter le titre face à Heve que j’admire beaucoup pour tout ce qu’il apporte au tennis tahitien. Je suis mes études à Hawaii et je ne joue pas autant que je le voudrais mais j’ai bien repris depuis deux mois pour préparer le championnat de Polynésie. Je vais essayer de continuer à bien m’entraîner car je suis dans le présélection tahitienne pour les Jeux de 2027 et j’espère bien y participer.”



D’autres finales de tableaux ont déjà été jouées et l’on retiendra notamment la victoire (6/2.6/3) en quatrième série Dames, samedi, de la jeune Vaitemata Vahapata, 12 ans, licenciée à Bora Bora et celle de Jonathan Colin en quatrième série Hommes face à Fanomai Rauzy de Raiatea au terme d’un match à rebondissement (6/7.6/4.7/6), samedi à Fautaua.



À souligner que des matches ont été délocalisés à Bora Bora lors des demi-finales des tableaux quatrième série Hommes et Femmes et que les finales des tableaux troisième série Hommes et Femmes seront programmées à Raiatea. Une bonne initiative rendue possible grâce notamment à l’implication du ministère des Sports pour soutenir le tennis dans les îles. Les Championnats de Polynésie de simples 2025 vont se poursuivre, le tableau deuxième série Dames qui se dispute en poule unique devant établir sa championne début juin.



Patrice Bastian

DAMES

-4e série : Vaitemata Vahapata (Bora) bat Marania Penanhoat (Tar) 6/2.6/3

-Non-classées : Taraina Bonnefin (MU) bat Reihani Tumg (Phe) 6/2.5/7.6/5 Ab

-+40 ans : Maire Nui Lee Chip Sao (Exc) poule unique

MESSIEURS

-2e série : Heimanarii Lai San (Cho) bat Heve Kelley (Phe) 3/6.6/3.7/5

-4e série : Jonathan Colin (Tar) bat Fanomai Rauzy (Rai) 6/7.6/4.7/6

-Non-classés : Maxence Houriot (MU) bat Kenji Tepa (JT) 6/7.7/5.6/2

-+45 ans nc/4è série : Jean-François Treguer (Phe) bat Alexis Lo (Bora) 6/2.6/4

-+55 ans 3e/2e série : Patrick Barral (Phe) bat Noël Molinaro (Fau) 6/4.2/6.10/8

-+55 ans nc/4e série : Jean Valles (Phe) bat Claude Cousinet (Cho) 6/3.6/3

Lundi 19 Mai 2025