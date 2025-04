Tennis – Claire Vernhes et Heve Kelley vainqueurs à Excelsior

Tahiti, le 9 avril 2025 - Les finales élites du tournoi de tennis d’Excelsior, soit les tableaux 2e série simples, ont eu lieu mardi soir au complexe de La Mission. Claire Vernhes s’est imposée chez les dames en battant (6-3, 7-5) Mehetia Boosie et Heve Kelley a dominé (7-5, 6-2) Reynald Taaroa chez les messieurs.



Le tournoi d’Excelsior, le plus étoffé de la saison hors les Championnats de Polynésie, compte 34 tableaux à son programme. Lancé le 1er mars, il va durer encore un petit moment, neuf finales restant en effet à jouer. Les plus attendues, celles de 2e série, étaient programmées mardi soir sur le court principal du complexe de La Mission, Claire Vernhes et Mehetia Boosie ouvrant les débats avec la finale dames.



La dernière opposition entre les deux meilleures joueuses locales actuelles s’était déroulée lors des Championnats de Polynésie de simples 2024 et avait donné lieu à un superbe match qui avait offert le titre à Claire Vernhes. Bis repetita mardi soir tant au niveau de la qualité de la rencontre que dans son issue. Le duel de génération entre Claire Vernhes (38 ans) et Mehetia Boosie (18 ans) a encore tourné à l’avantage de l’aînée, mais rien d’étonnant dans la mesure où Claire Vernhes a été classée négative en France à seulement 16 ans avant de prendre du recul avec la compétition. Et son expérience a été un atout mardi soir, outre son lourd coup droit.



Mehetia Boosie alternait le meilleur et le pire en début de match avec un service parfois défaillant et beaucoup de fautes directes. Claire Vernhes prenait le service de son adversaire à deux reprises dans le premier set pour l’emporter 6-3. Elle poursuivait sur sa lancée dans la deuxième manche pour mener 4-1 et se procurer deux balles de 5-1. Mais Mehetia Boosie, qui avait élevé son niveau de jeu au fil du match, parvenait à sauver son service puis à prendre celui de Claire Vernhes. Suspense relancé lorsque les deux joueuses se retrouvaient à 5-5, mais Claire Vernhes serrait son jeu et négociait mieux les points décisifs pour remporter la 2e manche 7-5 et le match.



Les deux finalistes quitteront prochainement le Fenua, Mehetia Boosie temporairement le 16 avril car elle a été approchée par un club suisse pour y disputer un tournoi par équipes et Claire Vernhes définitivement en juillet, son mari étant muté sous d’autres cieux. Dommage pour le tennis féminin local qui a bien besoin de locomotives.

Reynald Taaroa bute encore sur Heve Kelley



À l’instar des dames, la composition de la finale messieurs apparaissait logique entre Heve Kelley et Reynald Taaroa, les deux joueurs les mieux classés du tournoi. Heve Kelley avait pris un premier ascendant sur Reynald Taaroa en ayant remporté le titre la semaine précédente en double 2e série associé à son frère Hiva, Reynald Taaroa faisant équipe avec Robert Chonvant. Et le passé des confrontations entre les deux joueurs était nettement favorable à Heve Kelley qui avait fait l’impasse sur le tournoi d’Excelsior la saison dernière, Reynald Taaroa en étant le tenant du titre. Mais le début de la finale a laissé envisager que le joueur de Fei Pi parvienne enfin à dominer sa bête noire. Reynald Taaora est en effet fort bien rentré dans le match en servant plutôt bien, Heve Kelley ayant alors des difficultés en retour. Reynald Taaroa prenait l’ascendant au score en menant 4-2 et servait pour le set à 5-3 mais Heve Kelley réagissait rapidement.



Dans un match assez décousu dans la mesure où les deux joueurs ne jouaient pas forcément bien en même temps, le sociétaire de Phénix alignait cinq jeux d’affilée pour remporter la première manche 7-5. Reynald Taaroa était moins performant au service et tenait moins longuement l’échange. Ça se confirmait dans la deuxième manche, Heve Kelley continuant à monter en régime et Reynald Taaroa subissant l’échange la plupart du temps et donnant l’impression de douter. Heve Kelley menait 5-1 et se procurait trois balles de match sur le service de son adversaire, mais celui-ci parvenait à retarder une échéance qui apparaissait inéluctable. Et de fait, Heve Kelley bouclait le set 6-2.



Le vainqueur s’est confié à l’issue du match : “Reynald était bien en début de match et quand il a servi pour le set à 5-3 en sa faveur, je ne pensais pas gagner la première manche. Mais je me suis mis à mieux retourner, lui a fait des doubles fautes et ça m’a permis de débreaker. Par la suite, je frappais de mieux en mieux la balle et je trouvais de bons angles. Et comme il jouait un peu moins bien, j’ai pu enchaîner les jeux. Dans le deuxième set, c’était serré au début et rien n’était fait, mais j’avais de bonnes sensations et je sentais que Reynald doutait un peu. Techniquement, je suis toujours bien, mais avec mon travail, je m’entraîne moins et j’ai fait en sorte ce soir d’élever mon niveau de jeu dans le 2e set pour éviter un 3e set car quand un match dépasse deux heures, je pioche physiquement.”



Les deux derniers lauréats du tournoi d’Excelsior, Heve Kelley en 2023 et Reynald Taaroa en 2024, n’auront plus beaucoup l’occasion de se rencontrer dans les tournois locaux dans les années à venir. Reynald Taaroa a en effet réussi un concours et va poursuivre son parcours professionnel à Paris en stage et en formation pendant au moins trois ans. Comme Claire Vernhes, Reynald Taaroa va manquer au tennis masculin local.



Patrice Bastian





Les finales déjà jouées



DAMES

*Simples

- 2e série : Claire Vernhes (Exc) bat Mehetia Boosie (Rai) 6-3, 7-5

- 3e série : Fleur Teriinohorai (FP) bat Hinehere Lee Bonno (Cho) 6-4, 6-3

- 4e série : Rita Colombel (Phe) bat Laurence Joutain (Exc) 6-1, 6-2

- Non-classées : Reihani Tumg (Phe) bat Noémie Teriipaia (TP) 7-6, 2-6, 6-4

- +40 ans : Mairenui Lee Chip Sao (Exc) bat Cindy Tsing (Dra) 6-1, 6-0

- +50 ans : Mairenui Lee Chip Sao (Exc) bat Karin Clasen (Rau) 6-3, 7-5

*Doubles

- 2e série : Boosie/Chung (Rai/Dra) bat Suire/Tehau (Exc) 7-6, 6-2

- 4e série : Chapalain/Taerea (Cho/Beach) bat Gaillard/Maitere (Dra) 6-3, 7-6



MESSIEURS

*Simples

- 2e série : Heve Kelley (Phe) bat Reynald Taaroa (Fei Pi) 7-5, 6-2

- 4e série : Ethan Suire (Exc) bat Jérôme Suire (Exc) 4-6, 7-6, 6-3

- Non-classés : Tehauarii Holozet (Exc) bat Kenji Tepa (JT) 6-3, 6-1

- +45 ans 4e série : Jean-François Treguer (Phe) bat Cédric Bouty (Dra) 6-0, 6-1

- +55 ans 3e/2e série : Patrick Barral (Phe) bat Pascal Pierre (FP) 7-5, 6-2

- +55 ans 4e série : Alexis Lo (Bora) bat Rando Hioe (Phe) 6-2, 4-6, 7-6

- +60 ans 3e/2e série : Aldo Vonge (Exc) bat Alain Decian (TP) 6-0, 6-2

- +60 ans 4e série : Alexis Lo (Bora) bat Stéphane Vetil (Phe) 7-5, 0-6, 10-8

*Doubles

- 2e série : Kelley/Kelley (Phe/Dra) bat Taaroa/Chovant (FP/JT) 6-4, 7-6

- +45 ans 3e/2e série : Greig Mervin/Lai (JT) bat Sangue/Teihotu (JT) 6-3, 6-4

- +45 ans 4e série : Ateni/Jamet (JT) bat Marot/Talfer (Cho/Fau) 7-5, 6-4

- +55ans 3e/2e série : NG Powai/Schwartz (JT) bat Izal/Teniaro (JT) 6-1, 6-0

- +55 ans 4e série : Hirlemann/Schmit (Exc) bat Banner/Jonc (Phe) 6-2, 6-3



MIXTES

- 2e série : Boosie/Taaroa (Rai/FP) bat Tehau/Yersin (Exc) 6-7, 6-2, 6-2

- 3e série : Suire/Yan (Exc) bat Lee Bonno/Montaigut (Cho) 6-1, 7-5

- +40 ans : Maihi/Guyvet (Exc/Phe) bat Avalle/Jonc (Phe) 6-2, 6-3

Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 9 Avril 2025 à 20:43 | Lu 134 fois