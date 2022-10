Tennis : Carton plein pour les Kiwis au Master international de Phénix

Tahiti, le 14 octobre 2022 – Le Master international de l'AS Phénix s'est achevé, jeudi soir à Outumaoro, avec la finale du double messieurs. La paire néo-zélandaise, Alex Klintcharov-Rob Reynolds, a dominé le duo tahitien, Gillian Osmont-Robert Chonvant, en deux sets 7-6, 6-4. Et en simple les Kiwis ont également dominé les débats avec la victoire de Reynolds face à Klintcharov.



L'élite du tennis tahitien a eu droit cette semaine à de belles confrontations face à des joueurs néo-zélandais à l'occasion du Master International de l'AS Phénix. Le tournoi s'est achevé, ce jeudi sur les courts de Outumaoro, avec la finale du double messieurs qui a opposé la paire polynésienne, Gillian Osmont-Robert Chonvant, au duo kiwi composé d'Alex Klintcharov et de Rob Reynolds.



Les Tahitiens ont offert une belle résistance à leurs adversaires néo-zélandais. Dans le premier set les deux paires ont pratiquement fait jeu égal et ont eu besoin d'un tie-break pour se départager. Un jeu décisif qui a été néanmoins remporté par Klintcharov et Reynolds. Dans la deuxième manche, pas de nouveau tie-break, mais Osmont et Chonvant ont lâché un break avant de s'incliner 6-4 offrant ainsi la victoire à la paire néo-zélandaise.



En simple, les Kiwis ont également dominé les débats. Tous les Tahitiens ont été éliminés au stade des quarts de finale. On retiendra tout de même la performance de Gillian Osmont, double champion de Polynésie, qui a pris un set à Dan Brown (5-7, 7-6, 6-3). Et en finale Rob Reynolds a dominé son compatriote, Alex Klintcharov, en trois sets (6-1, 4-6, 6-4).