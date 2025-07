Tempête Wipha au Vietnam: un disparu et des centaines de maisons endommagées

Hanoï, Vietnam | AFP | mercredi 23/07/2025 - La tempête tropicale Wipha a provoqué des inondations qui ont fait un disparu et endommagé des centaines de maisons dans le nord et le centre du Vietnam, où une alerte aux crues soudaines et aux glissements de terrain reste en vigueur, ont indiqué mercredi les autorités.



Les intempéries ont endommagé 420 maisons, principalement à Thanh Hoa et Nghe An, situés à plus d'une centaine de kilomètres au sud de Hanoï, a relevé le ministère de l'Agriculture.



A Nghe An, les autorités ont ordonné que le barrage hydroélectrique Ban Ve, le plus important de la région, relâche de grandes quantités d'eau pour éviter que son réservoir déborde.



Plus de 200 familles dans la commune de Yen Hoa sont coupées de l'extérieur après que des crues soudaines ont endommagé la principale route menant au village, ont précisé les autorités de Nghe An.



Dans la nuit de mardi à mercredi, l'eau a atteint le toit des habitations dans certains villages.



"L'eau était bien plus haute que lors de l'inondation que nous considérions historique de 1988", a déclaré un riverain, Nguyen Thai Hung, au site d'informations Dan Tri.



"On ne savait vraiment pas ce qu'il fallait faire, alors que l'eau atteignait le toit de nos maisons", a-t-il décrit.



Les autorités ont mobilisé durant le week-end plus de 346.000 militaires face à l'arrivée de la tempête, qui a tué six personnes aux Philippines, et suspendu des centaines de vols à Hong Kong.



Wipha a frappé le nord du Vietnam mardi vers 10h00 locales (03h00 GMT), avec des vents atteignant 88 km/h, selon le service météorologique national.



La tempête s'est ensuite affaiblie, mais les autorités ont mis en garde contre le risque de crues soudaines et de glissements de terrain dans les prochains jours.



La mer sera aussi agitée, alors qu'un bateau touristique a fait naufrage samedi dans la baie d'Halong, tuant au moins 37 personnes.



En 2024, les catastrophes climatiques ont fait 514 victimes au Vietnam, trois fois plus que l'année précédente, selon le ministère de l'Agriculture.



Le Nord du Vietnam a été dévasté en septembre dernier par le typhon Yagi, qui a fait 345 victimes et causé une perte économique estimée à plus de 2,8 milliards d'euros.

le Mercredi 23 Juillet 2025 à 04:55 | Lu 44 fois