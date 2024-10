Tempête Trami aux Philippines: quatorze morts et des dizaines de milliers de personnes évacuées

Manille, Philippines | AFP | mercredi 23/10/2024 - Au moins 32.000 personnes ont fui mercredi leur foyer dans le nord des Philippines au moment où la tempête Trami, qui a déjà tué quatorze personnes, se rapproche de Luzon, la principale île du pays, selon les autorités.



Les pluies torrentielles provoquées par la tempête Trami ont déjà transformé les rues en rivières, submergé des villages entiers et enseveli des voitures dans des coulées de boues volcaniques dans la région des Camarines Sur.



Au moins 32.000 personnes ont dû évacuer alors que la tempête se dirige vers la côte de l'Île de Luzon, île principale du pays.



Dans la région de Bicol, à environ 400 km au sud-est de Manille, la capitale, des inondations "plus hautes que prévu" ont compliqué les opérations de sauvetage, a indiqué la police.



Les secouristes se sont déplacés dans des eaux qui leur arrivaient jusqu'à la poitrine pour porter assistance à des habitants.



"Nous avons envoyé des équipes de secours de la police, mais elles ont eu du mal à entrer dans certaines zones en raison de l'importance des inondations et de la force du courant", a déclaré à l'AFP Luisa Calubaquib, porte-parole de la police régionale.



Onze personnes se sont noyées dans les eaux de la ville de Naga, à Bicol, a déclaré à l'AFP le chef de la police locale, Erwin Rebellion.



Une femme âgée s'est noyée dans la province de Quezon, au sud-est de la capitale, tandis qu'un enfant en bas âge a également trouvé la mort après être tombé dans un canal en crue, a indiqué la police.



Une autre personne a été tuée par la chute d'une branche d'arbre, a indiqué le bureau de la protection civile de Manille.



À 20h00 (12h00 GMT), l’œil de Trami se situait à 150 kilomètres à l'est de la province d'Isabela, la région de Luzon, avec des vents maximums atteignant 95 km/h, a indiqué l'agence météorologique nationale.



Trami devrait frapper la côte d'Isabela dans la nuit ou au début de la journée de jeudi et perdre légèrement en intensité en traversant l'île et en se dirigeant vers la mer de Chine méridionale, a ajouté l'agence.



Plus de 500 millimètres de pluie, sont déjà tombés sur la région au cours des dernières 24 heures, soit plus que pendant un mois.



- "Le pire est à venir" -



Des photos obtenues par l'AFP mercredi montrent des rues submergées par des eaux boueuses dans la municipalité de Bato, dans la province de Camarines Sur, où seuls les toits des maisons et des magasins de proximité sont visibles.



"Ca devient dangereux, on attend les secours" a déclaré Karen Tabagan, une habitante à l'AFP.



Rien que dans la ville de Naga, située à environ 4 km de Bato, la moitié des 600 villages ont été totalement submergés par les inondations.



"Le pire est à venir", a déclaré mercredi matin le président philippin Ferdinand Marcos, lors d'une réunion d'urgence des agences de gestion des catastrophes.



"Je me sens un peu impuissant (...) tout ce que nous pouvons faire c'est attendre, espérer et prier pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts", a-t-il dit.



Les familles évacuées de la région de Bicol ont trouvé refuge dans environ 2.500 centres d'évacuation répartis dans la région.



"Il y a eu aussi une coulée de lahar à Albay en raison des pluies", a déclaré la porte-parole de la police, faisant référence à une coulée boueuse d'origine volcanique, émanant du volcan Mayon.



Les Philippines sont régulièrement touchées par des tempêtes ou des typhons, faisant chaque année des dégâts et des dizaines de morts.

