Témoignages accablants pour l'accusé du crime de Tikehau

Tahiti, le 9 mars 2020 - Au second jour du procès de l'ex-mutoi poursuivi pour le meurtre de son épouse le 19 octobre 2018 à Tikehau, la cour d'assises a longuement entendu les témoins directs des violences qui avaient causé la mort de la victime. Le procès doit s'achever mercredi avec les réquisitions de l'avocat général et les plaidoiries des deux parties.



“On sentait que ça allait mal se terminer car il ciblait ses coups”. Au deuxième jour du procès d'un ancien policier municipal jugé pour avoir battu sa femme à mort le 19 octobre 2018 à Tikehau, les témoins directs de la scène funeste ont défilé à la barre pour dresser le portrait d'un accusé qui s'était acharné sur sa femme, laquelle avait “pris les coups” sans réagir.



Ce sont tout d'abord les membres d'équipage et les touristes, qui avaient accueilli l'accusé et la victime sur leur luxueux catamaran pour un dîner, qui ont relaté les premiers coups, des coups “violents” portés sur une femme qui leur avait dit qu'elle avait l'habitude d'être régulièrement frappée par son tane. Interrogée sur l'attitude de la victime, auquel son mari reprochait d'être tombée à l'eau et de lui avoir fait “honte” devant ses hôtes, l'une des touristes entendus par visioconférence a expliqué que la femme semblait “avoir peur” et qu'elle ne voulait pas rentrer chez elle. Selon tous ces témoins, les violences étaient ciblées uniquement sur la victime qui était effrayée à l'idée de rentrer avec son mari mais qui n'avait pas vraiment eu le choix.