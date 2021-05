Temoe, les secrets des tombes oubliées

Guillaume Molle, archéologue et enseignant-chercheur à l'Australian National University



A la lecture de l'article dans le DAP, on a l'impression que l'atoll est un cimetière géant ?

Je ne dirais pas “cimetière géant”, ça peut donner cette impression car nous avons fouillé et décrit en effet un certain nombre de sépultures associées aux monuments. Mais ce chiffre assez haut est en fait lié à la préservation exceptionnelle des sites sur cet atoll. Dans les autres îles de Polynésie, il y a tout autant, voire plus de sépultures, mais il est plus difficile de les trouver. Car d'une part, certaines ont pu disparaître au cours des deux derniers siècles suite à des travaux d'aménagements, d'autre part parce que les pratiques funéraires anciennes étaient variées, conduisant à une dispersion spatiale des restes humains tant dans les marae, que dans les grottes et abris sous roche en montagne. Dans le cas de Temoe, on a affaire à des concentrations de monuments bien préservés auxquels sont parfois –mais pas toujours– associées des sépultures.



Sait-on si les sépultures sont intervenues avant le “contact“ ?

Les sépultures sont en effet pré-européennes. Les dates les plus anciennes remontent au 13e siècle, et les pratiques mortuaires se poursuivent jusqu'au départ des populations au 19e siècle. Les Mangaréviens enterraient donc les morts puis construisaient les monuments de corail au-dessus des sépultures. Dans quelques cas, nous avons identifié des pratiques consistant à des retours, des réouvertures de tombes plus tardives et des réaménagements des sépultures elles-mêmes, impliquant une gestion des morts dans le temps, peut-être sur plusieurs générations.



Fœtus, ossements humains, restes de poissons : c'est la première fois que vous voyez ce type d'associations ? A-t-on une idée de ce que ça signifie ?

L'association de certains restes animaux avec des sépultures humaines n'est pas surprenant en contexte polynésien. Nous avons par exemple découvert aux Marquises des restes de chiens ou de cochons déposés avec des ossements humains dans des abris sous roche. Sur les cimetières côtiers à Ua Huka, nous avons aussi des vraies sépultures animales (chien et cochons). Il est difficile d'affirmer la réelle fonction que ces associations humains-animaux ont pu avoir, mais il est certain que les traditions orales et les données ethnographiques ont à plusieurs reprises fait mention d'offrandes accompagnant les défunts. Il est donc possible d'imaginer que dans le cas de Temoe, certains poissons ont pu être déposés avec les morts pour les accompagner dans leur voyage de retour vers Hawaiki, le berceau originel dans la pensée polynésienne.



Pourquoi les missionnaires ont-ils convaincu les habitants de partir ?

L'arrivée des missionnaires catholiques à Mangareva marque rapidement la fin des rituels anciens, qu'il s'agisse des cérémonies sur les marae ou les pratiques funéraires jugées “paiennes” par le père Laval et les autres pères. Dans la mesure où ils souhaitaient rapidement convertir la population, il importait de se débarrasser de la religion traditionnelle, ce qui entraîna la destruction des marae, par exemple, sur les îles des Gambier. La raison invoquée pour le déplacement, forcé ou non, des habitants de Temoe est tout simplement qu'il fallait éviter d'avoir un petit groupe de “païens” résidant sur l'atoll à seulement 40 km de Mangaréva. En faisant ramener les habitants de Temoe sur Rikitea, les missionnaires s'assuraient ainsi de la bonne marche de leur entreprise évangélisatrice.