Temanava prend sa revanche en Coupe de Moorea

Moorea, le 18 juillet 2022 - Temanava a remporté dimanche la Coupe de Moorea 2022 en battant Tapuhute par 2 buts à 1. Yann Vivi avait ouvert le score pour la formation de Maatea en début de match avant que Tevaihau Tehuritaua n'égalise sur penalty pour Tapuhute à la demi-heure de jeu. Teraupoo Tepa a finalement donné la victoire à Temanava en deuxième période.



La finale de la Coupe de Moorea 2022 s’est jouée, dimanche au stade de Afareaitu, et a opposé le tenant du titre, Tapuhute, à Temanava, malheureux perdant l'année dernière. Renforcée par quelques joueurs de son équipe première, la formation de Maatea a mis d’emblée la pression dans le camp de Tapuhute et a logiquement ouvert le score par Yann Vivi dans les premières minutes. Après s’être infiltré dans la défense des bleus, l’attaquant de Temanava a trompé Teraimoana Teraitua avec une frappe précise du plat du pied (1-0).

Un premier acte avec du rythme et de l'intensité Peu après le quart d’heure de jeu, c’est cette fois-ci Jean Tepa, l’ailier droit de Temanava, qui a pris de vitesse la défense de Tapuhute avant de servir Raihiti Douepere. Ce dernier a toutefois tardé à frapper et s’est fait rattrapé par les défenseurs bleus. L’équipe de Haapiti est rentré petit à petit dans le match et a gâché sa première grosse occasion de but avant la demi-heure de jeu. Hiromana Marahiti est parvenu à reprendre un coup-franc de la tête, mais la balle a été repoussée par Haureva Tetuanui, le gardien des rouges. La minute suivante, ce dernier s’est encore illustré en détournant cette fois-ci un corner vicieux de Tevaihau Tehuritaua, le capitaine de Tapuhute.



Les joueurs de Haapiti ont finalement été récompensés à la demi-heure de jeu lorsque le même Tevaihau Tehuritaua a égalisé sur penalty suite à une faute sur Pierre Serreli (1-1). Il a fallu par la suite que l’arbitre intervienne à plusieurs reprises pour calmer les ardeurs des 22 acteurs, tant le jeu devenait rugueux. Les attaques se sont quand même succédé d’un camp à l’autre à l’image de cette puissante frappe de Tevaihau Tehuritaua repoussée de manière spectaculaire par Haureva Tetuanui. Puis dans l’attaque qui a suivi, d’un tir en pivot de Yann Vivi qui est passé près du but de Tapuhute. Les deux équipes sont finalement entrées aux vestiaires avec le score d’un but partout.

Tapuhute pousse mais ne trouve pas la faille Dès le coup d’envoi de la deuxième période, les joueurs de Maatea ont tout de suite remis la pression dans le camp adverse et ont repris l’avantage à la 55e minute grâce à un but de Teraupoo Tepa. L’ailier gauche des rouges a profité de la superbe remise de Raihiti Doupere pour ouvrir une brèche dans la défense adverse avant d’aller battre le portier des bleus avec plein de sang-froid (2-1). Tout comme en première mi-temps, les joueurs de Haapiti se sont petit à petit repris dans le jeu avec notamment quelques actions tranchantes de Hugo Boubé, tout juste entré sur le flanc droit de l’attaque et du virevoltant Junior Tiaoao, repositionné sur le flanc gauche. Les deux équipes se sont alors rendues coup pour coup pour le reste de la rencontre. À l’heure de jeu, Yorick Wadehnane, le milieu de terrain de Temanava, a dribblé plusieurs défenseurs bleus dans la surface adverse, mais sa passe en retrait n’a pas trouvé preneur. Dans la minute suivante, Tevaihau Tehuritaua a résisté à la charge des défenseurs de Temanava pour reprendre un centre millimétré de Junior Tiaoao, mais la balle a frôlé le poteau gauche des rouges.



Ensuite, ce même Junior Tiaoao a encore offert une balle de but à Pierre Serreli. Ce dernier s’est fait taclé au dernier moment par Tekaviu Teihotu, le défenseur central des rouges. Jusqu’à la fin du match, les bleus ont tenté le tout pour le tout pour égaliser sans toutefois arriver à trouver la faille dans la solide défense de Temanava. C’est même Torea Tahari qui s’est créé la dernière grosse occasion de but pour la formation de Maatea lorsque celui-ci, en reprenant de la tête un coup franc de Yann Vivi, a raté de peu le cadre adverse. Temanava a finalement tenu sa victoire jusqu’à la fin du temps réglementaire et a donc arraché la Coupe de Moorea pour cette année. Le dernier match de la saison 2021-2022 se déroulera dimanche prochain sur le stade de Afareaitu avec la Coupe des champions 2022 qui opposera Tiare Hinano, le nouveau champion de Moorea, à Mira, qui avait terminé deuxième à l’issue de la phase 1 et 2.

Bernard Vahirua, entraineur de Temanava : "On sauve notre saison avec cette Coupe" "On est très content de gagner cette Coupe de Moorea. Cela nous permet de sauver un peu notre saison. Notre objectif numéro 1 était de terminer parmi les 5 premiers en Ligue 1. On n’a pas pu le faire. On a quand même terminé septième ou huitième. On va faire mieux la saison prochaine saison. Tout comme Tiare Tahiti, cela n’a pas été facile de monter et de gérer trois équipes (une en Ligue 1, une seconde en première à Moorea et une dernière en réserve) en participant en même temps à la Ligue 2 Moorea. Cela a été très dur cette année avec le nombre de joueurs, les cartons, les erreurs administratives… On sauve notre saison avec cette Coupe. On peut féliciter tous nos joueurs, nos dirigeants et nos sponsors."

Lundi 18 Juillet 2022