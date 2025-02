Temanava et Tiare Anani se quittent sur un nul

Moorea, le 11 février 2025 - À l’issue de la troisième journée de la phase 2 du Championnat de Moorea, Tohiea garde la tête du classement après avoir largement battu sans surprise Tapuhute (4-1). Tiare Hinano a complètement raté ses débuts en se faisant écraser par Tiare Tahiti (0-4). Temanava et Tiare Anani n’ont, pour leur part, pas pu se départager (2-2).



Ce week-end avait eu lieu la troisième journée de la phase 2 du Championnat de Moorea. Pour le premier match, Tiare Anani recevait Temanava samedi au stade de Maharepa. Après un premier revers lors de la journée précédente (défaite 4-1) contre Tiare Tahiti, les protégés de Bernard Vahirua, l’entraîneur de Temanava, affichaient un tout autre visage dès les premières minutes, grâce notamment à un Bryan Meindu omniprésent dans l’entrejeu des rouges. La formation de Maatea a logiquement ouvert le score à la 20e minute lorsque Bryan Toromona, bien lancé par Bryan Meindu, est parti seul à la limite du hors-jeu avant de tromper Raimihau Hanere, le gardien de Tiare Anani, d’une frappe croisée (1-0).



Après avoir été parfaitement contenus par la solide défense de Temanava, les attaquants de Tiare Anani se sont créé leur première opportunité à la demi-heure de jeu. C’est à ce moment-là que Junior Tiaoao a smashé de la tête un long centre de Opoa Hituputoka, plaçant le ballon au coin gauche du but adverse et obligeant Frédéric Viger, le gardien de but de Temanava, à plonger pour sauver son but.



À la 34e minute, la tête de Bryan Temauri, qui reprenait un coup franc d’Elios Nui, était trop écrasée pour inquiéter Frédéric Viger. Malgré un dernier coup franc de Bryan Meindu, boxé par le gardien de Temanava (38e) et une tête lobée de Junior Tiaoao, passée au-dessus de la barre transversale des rouges (42e), les 22 acteurs sont rentrés aux vestiaires avec ce mince avantage pour l’équipe de Maatea.



Temanava se crée plusieurs opportunités



Les orange ont par la suite égalisé à la 49e minute grâce à une reprise de volée du pied gauche de Yohann Catchelo qui n’a laissé aucune chance au gardien de Temanava (1-1). Junior Tiaoao a même donné l’avantage à Tiare Anani en transformant un penalty peu avant l’heure de jeu, après une faute de main de la défense des rouges (2-1). Bryan Toromona a toutefois immédiatement égalisé en reprenant du plat du pied un corner de Manahau Lai-White (2-2). Sans vraiment être dominants dans le jeu, les rouges de Maatea se sont créé par la suite plusieurs opportunités pour prendre l’avantage. Raimihau Hanere a dû s’employer pour repousser un coup franc dangereux de Manahau Lai-White (63e), puis une nouvelle tête de Bryan Toromona (71e).



L’entrée en jeu de Matairea Puarai et de Teraiareva Teraiharoa a permis à Tiare Anani de rééquilibrer les débats, notamment au milieu du terrain. Le score n’a toutefois plus bougé malgré un dernier coup franc de Pai Isaia, passé largement au-dessus du but des rouges. Ce match nul permet à Temanava de conserver sa troisième place en restant à un point devant son adversaire du jour.



Victoire sans surprise de Tohiea sur Tapuhute



Dans le deuxième match du week-end, Tohiea et Tapuhute se sont affrontés dimanche au stade de Afareaitu. Il n’y a pas eu de surprise dans cette rencontre puisque la formation de Afareaitu s’est imposée sur le score de 4 buts à 1. L’inévitable Rainui Tze-Yu s’est offert un doublé (18e, 28e) durant la première période (2-0). Rainui Nordman a ensuite inscrit le troisième but de son équipe à la 69e minute (3-0) avant que Rainui Tze-Yu réalise un triplé à la 86e minute (4-0). James Dexter a réduit le score pour Tapuhute en toute fin de match (4-1). Grâce à cette troisième victoire d’affilée, Tohiea conserve la tête du classement. Ce week-end avait eu lieu la troisième journée de la phase 2 du Championnat de Moorea. Pour le premier match, Tiare Anani recevait Temanava samedi au stade de Maharepa. Après un premier revers lors de la journée précédente (défaite 4-1) contre Tiare Tahiti, les protégés de Bernard Vahirua, l’entraîneur de Temanava, affichaient un tout autre visage dès les premières minutes, grâce notamment à un Bryan Meindu omniprésent dans l’entrejeu des rouges. La formation de Maatea a logiquement ouvert le score à la 20e minute lorsque Bryan Toromona, bien lancé par Bryan Meindu, est parti seul à la limite du hors-jeu avant de tromper Raimihau Hanere, le gardien de Tiare Anani, d’une frappe croisée (1-0).Après avoir été parfaitement contenus par la solide défense de Temanava, les attaquants de Tiare Anani se sont créé leur première opportunité à la demi-heure de jeu. C’est à ce moment-là que Junior Tiaoao a smashé de la tête un long centre de Opoa Hituputoka, plaçant le ballon au coin gauche du but adverse et obligeant Frédéric Viger, le gardien de but de Temanava, à plonger pour sauver son but.À la 34e minute, la tête de Bryan Temauri, qui reprenait un coup franc d’Elios Nui, était trop écrasée pour inquiéter Frédéric Viger. Malgré un dernier coup franc de Bryan Meindu, boxé par le gardien de Temanava (38e) et une tête lobée de Junior Tiaoao, passée au-dessus de la barre transversale des rouges (42e), les 22 acteurs sont rentrés aux vestiaires avec ce mince avantage pour l’équipe de Maatea.Les orange ont par la suite égalisé à la 49e minute grâce à une reprise de volée du pied gauche de Yohann Catchelo qui n’a laissé aucune chance au gardien de Temanava (1-1). Junior Tiaoao a même donné l’avantage à Tiare Anani en transformant un penalty peu avant l’heure de jeu, après une faute de main de la défense des rouges (2-1). Bryan Toromona a toutefois immédiatement égalisé en reprenant du plat du pied un corner de Manahau Lai-White (2-2). Sans vraiment être dominants dans le jeu, les rouges de Maatea se sont créé par la suite plusieurs opportunités pour prendre l’avantage. Raimihau Hanere a dû s’employer pour repousser un coup franc dangereux de Manahau Lai-White (63e), puis une nouvelle tête de Bryan Toromona (71e).L’entrée en jeu de Matairea Puarai et de Teraiareva Teraiharoa a permis à Tiare Anani de rééquilibrer les débats, notamment au milieu du terrain. Le score n’a toutefois plus bougé malgré un dernier coup franc de Pai Isaia, passé largement au-dessus du but des rouges. Ce match nul permet à Temanava de conserver sa troisième place en restant à un point devant son adversaire du jour.Dans le deuxième match du week-end, Tohiea et Tapuhute se sont affrontés dimanche au stade de Afareaitu. Il n’y a pas eu de surprise dans cette rencontre puisque la formation de Afareaitu s’est imposée sur le score de 4 buts à 1. L’inévitable Rainui Tze-Yu s’est offert un doublé (18e, 28e) durant la première période (2-0). Rainui Nordman a ensuite inscrit le troisième but de son équipe à la 69e minute (3-0) avant que Rainui Tze-Yu réalise un triplé à la 86e minute (4-0). James Dexter a réduit le score pour Tapuhute en toute fin de match (4-1). Grâce à cette troisième victoire d’affilée, Tohiea conserve la tête du classement.



Pour le dernier match, Tiare Tahiti s’est déplacé au stade de Pihaena pour affronter Tiare Hinano. Alors que la formation de Pihaena abordait son premier match de la phase 2, Tiare Tahiti, qui en était à son troisième, se présentait logiquement sur la pelouse avec des automatismes bien huilés et un niveau physique bien supérieur à celui de son adversaire. Dès la septième minute, Tohivea Haring a allumé la première mèche en reprenant du pied droit une passe en retrait de Raihau Vahapata, finalement détournée en corner par Rautea Vongues, le gardien de Tiare Hinano. Ce dernier a dû encore s’employer pour repousser une frappe lointaine de Manarii Porlier (13e), puis une reprise de volée de Tohivea Haring (15e). La défense des mauves a finalement craqué à la 20e minute lorsque Tohivea Haring a repris un coup franc de Manarii Porlier pour placer la balle dans le coin droit du but adverse (1-0). Il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir la première opportunité de Tiare Hinano avec une frappe brossée du pied droit de Toahiti Germain, qui a heurté le poteau gauche de Tiare Tahiti alors que Michel Manea, le gardien des verts, était battu. Par la suite, c’est encore Rautea Vongues qui a été très sollicité en repoussant les frappes de Manueva Tumg (34e, 36e) ainsi qu’une nouvelle tête de Tohivea Haring (38e). Pour le dernier match, Tiare Tahiti s’est déplacé au stade de Pihaena pour affronter Tiare Hinano. Alors que la formation de Pihaena abordait son premier match de la phase 2, Tiare Tahiti, qui en était à son troisième, se présentait logiquement sur la pelouse avec des automatismes bien huilés et un niveau physique bien supérieur à celui de son adversaire. Dès la septième minute, Tohivea Haring a allumé la première mèche en reprenant du pied droit une passe en retrait de Raihau Vahapata, finalement détournée en corner par Rautea Vongues, le gardien de Tiare Hinano. Ce dernier a dû encore s’employer pour repousser une frappe lointaine de Manarii Porlier (13e), puis une reprise de volée de Tohivea Haring (15e). La défense des mauves a finalement craqué à la 20e minute lorsque Tohivea Haring a repris un coup franc de Manarii Porlier pour placer la balle dans le coin droit du but adverse (1-0). Il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir la première opportunité de Tiare Hinano avec une frappe brossée du pied droit de Toahiti Germain, qui a heurté le poteau gauche de Tiare Tahiti alors que Michel Manea, le gardien des verts, était battu. Par la suite, c’est encore Rautea Vongues qui a été très sollicité en repoussant les frappes de Manueva Tumg (34e, 36e) ainsi qu’une nouvelle tête de Tohivea Haring (38e).



La formation de Pihaena était plutôt chanceuse de rentrer aux vestiaires avec un but de retard, avec l’espoir de remonter son retard d’un but en seconde période. Tohivea Haring a cependant doublé la mise à la 46e minute en exploitant une erreur de relance de la défense adverse avant d’aller crucifier Rautea Vongues (2-0). Non rassasiés, les joueurs de Maharepa sont montés en puissance dans la dernière demi-heure de jeu alors que les mauves étaient à court de solution. À la réception d’une longue transversale, Manueva Tumg a pris de vitesse la défense adverse avant d’aller battre à son tour le gardien des mauves (3-0). En toute fin de match, Vaipuna Firiapu a clos le score à 4 buts à 0 en reprenant d’une tête plongeante un centre de Manueva Tumg. Après ce succès, Tiare Tahiti se maintient à la deuxième place à un point du leader Tohiea. La formation de Pihaena était plutôt chanceuse de rentrer aux vestiaires avec un but de retard, avec l’espoir de remonter son retard d’un but en seconde période. Tohivea Haring a cependant doublé la mise à la 46e minute en exploitant une erreur de relance de la défense adverse avant d’aller crucifier Rautea Vongues (2-0). Non rassasiés, les joueurs de Maharepa sont montés en puissance dans la dernière demi-heure de jeu alors que les mauves étaient à court de solution. À la réception d’une longue transversale, Manueva Tumg a pris de vitesse la défense adverse avant d’aller battre à son tour le gardien des mauves (3-0). En toute fin de match, Vaipuna Firiapu a clos le score à 4 buts à 0 en reprenant d’une tête plongeante un centre de Manueva Tumg. Après ce succès, Tiare Tahiti se maintient à la deuxième place à un point du leader Tohiea.



Rédigé par Toatane Rurua le Mardi 11 Février 2025 à 15:12 | Lu 294 fois