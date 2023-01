Temanava et Punaruu prennent les deux dernières places pour les playoffs en Ligue 1

Tahiti, le 29 janvier 2023 - Deux places étaient encore en jeu pour les playoffs. Et les deux derniers tickets pour les phases finales de la Ligue 1 ont été décrochés, samedi, lors de la 12e journée, par Temanava et Tamarii Punaruu. Les rouge et noir de Maatea ont concédé le match nul face à leurs rivaux de Punaauia (1-1), mais c'est un résultat qui permet de qualifier les deux équipes. Dragon, Vénus, Tefana, Pirae, Temanava et Tamarii Punaruu joueront donc le titre dans les prochains mois.



Avec déjà Dragon, Vénus, Tefana et Pirae qualifiés pour les playoffs, deux places étaient encore à prendre pour les phases finales de la Ligue 1 de football. Et à l'aube de la 12e journée, jouée ce week-end, cinq équipes étaient sur les rangs. Temanava et Tamarii Punaruu partaient néanmoins avec une petite avance sur Pueu, le Taiarapu FC et Central. Et plus compliqué encore pour les formations de la Presqu'île, elles avaient rendez-vous respectivement avec Dragon et Pirae. Pas forcément le meilleur des scenarii pour jouer une qualification.



On a commencé à y voir un peu plus clair, vendredi. Pueu devait négocier un gros match face au leader Dragon. Et pas d'exploit à l'arrivée pour les bleus de la Presqu'île qui se sont lourdement inclinés sur le score de 8-1. François Mu à la 7e minute puis Roonui Tinirauarii à la 10e ont rapidement fait le break (2-0). Matai Papaura a redonné un petit espoir à Pueu en réduisant la marque (2-1, 12e), mais derrière, les hommes d'Efrain Araneda allaient de nouveau dérouler avec des buts pour Tevaihau Tehuritaua (3-1, 18e), Tunoa Tevaearai (4-1, 35e) et Gervais Chan Kat (5-1, 39e). À la pause, le match était plié et Dragon s’est finalement imposé 8-1, mettant fin aux espoirs de qualification de Pueu pour les playoffs.



Temanava et Tamarii Punaruu profitent de la défaite du Taiarapu FC



Place ensuite à Temanava qui recevait à Moorea, au stade de Afareaitu, Tamarii Punaruu. Une défaite d'une des deux formations les aurait mis à portée notamment du Taiarapu FC. On croyait tenir ce scénario lorsque la recrue Sake Wathiepel a donné l'avantage à Punaruu après le quart d'heure de jeu (1-0, 18e). Cependant, Rainui Tze-Yu, nouvel arrivé du côté des rouge et noir de Maatea, égalisait pour Temanava (1-1, 31e). Puis plus rien dans ce match qui s'est donc terminé sur un match nul. Un résultat qui convenait aux deux équipes puisqu'elles étaient toutes les deux qualifiées pour les playoffs avant le match du Taiarapu FC face à Pirae.



Mais à l'image de leurs camarades de Pueu, les joueurs de Taiarapu se sont lourdement inclinés face au triple champion en titre. Une victoire 7-0 des orange qui mettait fin aux espoirs de playoffs des protégés d'Hermann Aurentz. Ce résultat nul entre Temanava et Tamarii Punaruu mettait fin aussi aux espoirs de Central qui a signé, samedi, une victoire anecdotique face à Excelsior sur le score de 10-0.



Le titre de champion de Ligue 1 se jouera donc entre Dragon, Vénus, Tefana, Pirae, Temanava et Tamarii Punaruu. En revanche Pueu, le Taiarapu FC, Central, JT, Excelsior et l'Olympic disputeront les playdowns et lutteront pour éviter la relégation en Ligue 2. A noter par ailleurs que des matchs en retard de la 10e journée doivent encore se jouer. Mais les résultats de ces rencontres n'auront aucune conséquence sur la course aux playoffs.

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 29 Janvier 2023 à 14:17 | Lu 113 fois