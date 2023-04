Temanava et Mira prennent une option sur la finale de la Coupe de Moorea

Moorea, le 4 avril 2023 - Le week-end dernier se sont joués les matchs de demi-finales aller de la Coupe de Moorea. Temanava et Mira ont pris une bonne option pour la finale en battant respectivement Tiare Hinano, sur le score de 3 buts à 1, et Tiare Tahiti, sur le score de 1 but à 0.



Le week-end dernier, le championnat de Moorea faisait une pause afin de faire place aux demi-finales aller de la Coupe de Moorea. Pour le premier match, Tiare Hinano recevait Temanava sur le stade de Pihaena. Après quelques minutes d’observation entre les deux formations, Tiare Hinano a ouvert le score peu après le quart d’heure de jeu par Toahiti Germain. Bien servi par Tama Heinui, l’attaquant des mauves a perforé la défense adverse avant de battre Lindsay Tavaitai, le gardien de Temanava, par un tir à ras de terre (1-0).



Temanava plus efficace



Après avoir concédé l'ouverture du score, les rouges et noirs de Maatea ont pris le contrôle du jeu par la suite et se sont créées quelques occasions de but. Le coup-franc de Vaiharuru Tapotofarerani a notamment frôlé la barre transversale des mauves tandis que la frappe fuyante de Michael Ipeze a été repoussée par Rautea Vongues, le gardien de Tiare Hinano. Rainui Tze-Yu a finalement égalisé pour Temanava avant la pause en reprenant de la tête un centre de Michael Ipeze (1-1).



Au retour des vestiaires, la formation de Maatea a continué à dominer son adversaire et a doublé la mise peu avant l’heure de jeu. Yann Vivi, le défenseur central des rouges et noirs, s’est appuyé sur Vaiharuru Tapotofarerani pour ensuite aller battre Rautea Vongues (2-1). Tiare Hinano aurait pu égaliser à cinq minutes de la fin du match lorsque Tuteramana Teihotua a débordé la défense de Temanava par la droite avant de servir ses coéquipiers devant le but adverse. Moana Fanaurai, pourtant bien placé, a toutefois raté sa reprise tandis que Toahiti Germain, qui a récupéré la balle, a tiré sur les défenseurs rouges et noirs. Des occasions ratées lourdes de conséquences car dans la foulée Rainui Tze-Yu marquait le troisième but de Temanava en reprenant encore de la tête un nouveau centre de Michael Ipeze (3-1). L’équipe de Maatea a finalement terminé la partie avec cette victoire et peut donc aborder le match retour avec le plein de confiance.



Tutavae offre la victoire à Mira



Pour le deuxième match de ces demi-finales aller, Mira étaient opposé à Tiare Tahiti dimanche, toujours au stade de Pihaena. Le match était engagé entre les deux formations dès les premières minutes de jeu. Manarii Porlier a immédiatement créé le danger avec un coup-franc dans un angle fermé sans toutefois arriver à tromper Abed-Nego Maraeura, le gardien de Mira. Les bleus n’ont pas tardé à réagir avec une puissante frappe de Haunui Amaru, légèrement déviée par Tutapu Teriitemataua, qui a filé tout droit dans le but des verts avant que Raiura Hanere repousse la balle par un geste reflexe (9e).



Au fil des minutes, la formation de Papetoai a légèrement pris l’ascendant sur son adversaire dans la possession de balle et a logiquement ouvert le score à la demi-heure de jeu par Freddy Tutavae. Après avoir débordé sur son flanc gauche, l’attaquant des bleus a surpris Raiura Hanere en frappant directement au but au lieu de servir ses coéquipiers (1-0). Malgré une derrière reprise de volée de Manarii Porlier, les 22 acteurs sont rentrées au vestiaire avec ce score de 1 but à 0 en faveur de Mira.



Au début de la deuxième période, la formation de Papetoai continuait de monopoliser le ballon. L’entrée de Tehivatua Firiapu a toutefois permis à Tiare Tahiti de redynamiser son attaque. C’est d’ailleurs le nouvel entrant qui a repris un centre de la gauche de Tane Faarahia qui a fini sur la transversale (62e). Les deux formations se sont ensuite neutralisées dans le jeu pour les 30 dernières minutes. Tiare Tahiti a eu l’occasion d’égaliser en fin de match. La frappe lointaine de Tohivea Haring a toutefois été repoussée par Abed-Nego Maraeura, tandis que le coup-franc de Manarii Porlier dans les arrêts de jeu a été contré par la défense des bleus. Mira a finalement tenu sa victoire jusqu’à la fin du temps réglementaire et prend donc une option pour la finale de la Coupe de Moorea.

Rédigé par Toatane Rurua le Mardi 4 Avril 2023 à 18:41 | Lu 155 fois