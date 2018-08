Temaeva et Tahiti ia Ruru-Tu-Noa sur la scène du Te Hura Nui

PUNAAUIA, le 13 août 2018 - Les soirées de cet événement culturel du Méridien continuent. Vendredi et samedi soir, deux groupes ont présenté leurs spectacles. Pour la première soirée, c’est la troupe de Coco Hotahota qui a développé ses danses sur le thème de Fa’ahei ta’oto (le rêve). Samedi soir, Olivier Lenoir et sa troupe ont mis en avant un héros légendaire du Pacifique, Tāfa’i. Retour en images sur leurs danses.



Le public s'est déplacé en masse vendredi et samedi soir, au " Te Hura Nui ".



Deux groupes étaient programmés : Temaeva et Tahiti ia Ruru-Tu-Noa.



Retour en images sur leurs prestations.



Le " Te Hura Nui " se terminera ce week-end, avec les prestations de " Tiare nō Beachcomber " et " Tahiti Hura ".