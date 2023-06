Temae Records fête ses 15 ans

TAHITI, le 27 juin 2023 - Le label collectif Temae records fondé par Vaki Gleizal et Denis Grosmaire en 2008 annonce deux événements anniversaire, début juillet. Le premier au Coco Beach à Moorea, le second à la Brasserie Hoa une semaine plus tard. Vaki Gleizal, alias Dj Vaki, se réjouit de la longévité de son label.



Deux événements sont prévus pour fêter les 15 ans de Temae Records, le premier en journée au Coco Beach à Moorea, le second à la Brasserie hoa. “ On a choisi le Coco Beach car il est le premier établissement à nous avoir fait confiance ”, glisse Vaki Gleizal, alias Dj Vaki. Il est le co-fondateur avec Denis Grosmaire du label Temae Records.



Une grosse envie de faire la fête



Vaki Gleizal se rappelle avoir très jeune cherché à animer des soirées. “ Mon frère était plus âgé. Je prenais deux chaînes hi-fi pour mettre l’ambiance .” En France où il est allé pour suivre ses études, il a découvert les magasins de vinyles. Il est revenu au fenua une thèse en histoire sur les spécificités de la colonisation tahitienne, des disques, deux platines et une “ grosse envie de faire la fête ”.



Il s’est installé à Moorea, l’île où il a grandi. En 2008, il s’est lancé dans l’aventure Temae Records. Au début, le label a produit des morceaux, dont le remix de Big Jet Plane qui les a fait connaître et organisé des événements. “ La production tenait surtout grâce à Denis qui connaissait bien les logiciels, lorsqu’il est parti pour de nouveaux projets, je me suis consacré aux soirées ”, raconte Vaki Gleizal. Il anime et organise ces soirées. Le label, chemin faisant, est devenu collectif. Il varie selon les disponibilités et envies de ceux qui veulent et peuvent l’intégrer.

Vaki Gleizal dit “ avoir eu la chance de croiser la route de Florian Sodoyer de Studio 87 et de pouvoir mixer avant des maîtres de la discipline ”. Il cite : Synapson, Bob Sinclar, Lost frequencies, Bon Entendeur, Diplo, Joachim Garraud, Walshy fire, Jérome Pacman, Joachim Garraud, JP Candela, Joris Delacroix, Stephan BiniIl. Il se réjouit surtout de la longévité de son label. Le secret ? : “ Rester droit dans ses bottes et fidèles à ses choix musicaux ”, dit celui qui fait depuis toujours de la deep house. Il insiste également sur l’humilité. “ Il faut toujours se dire qu’il y a meilleur que soi .”



L’histoire n’est pas terminée…



Pour l’anniversaire de Temae Records ils sont sept dont Dj Vaki. “ On remercie tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite de nos fêtes depuis toutes ces années. L’histoire n’est pas terminée… ” Au programme, un line-up intergénérationnel proposé par “ l’arrière-garde dont Sam, Smada et Toff ” rejoint par “ une nouvelle génération émergeante de deep diggers : Raimana, Lauro et Vanaka les young guns ”.



Pratique



Le samedi 1er juillet au Coco Beach à Moorea de 11 heures à 17 heures et le samedi 8 juillet de 18 heures à 1 heure à la Brasserie Hoa.

Tarif unique : 2 000 Fcfp. Billets en vente au Centre Vaima et à Bambou Shop Moorea ou



Le samedi 1er juillet au Coco Beach à Moorea de 11 heures à 17 heures et le samedi 8 juillet de 18 heures à 1 heure à la Brasserie Hoa.Tarif unique : 2 000 Fcfp. Billets en vente au Centre Vaima et à Bambou Shop Moorea ou en ligne

Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 27 Juin 2023 à 17:41 | Lu 151 fois