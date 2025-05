Tema'e, pas de consultation avant les municipales

Tahiti, le 28 mai 2025 - En juin-juillet prochain toutes les parties prenantes du dossier de Tema’e devraient être reçues par le président Moetai Brotherson pour “parlementer”. Selon les associations aucun “consensus” n’a été trouvé sur “le devenir de l’emprise réservée”. Et elles doutent fort qu’une consultation populaire soit mise en place comme annoncé par le président du Pays en septembre dernier.



Le ministre du Foncier et du Logement en charge de l’Aménagement (MFL), Oraihoomana Teururai, a invité les représentants de l’association des habitants du motu Temae-Moorea (AHTM) et ceux de la fédération Tahei ‘auti ia Moorea samedi dernier pour discuter du dossier de Tema’e.



Les échanges ont été “très cordiaux” assure le président de l’association des habitants du motu Temae-Moorea (AHTM) et aussi membre de la fédération Tahei Auti ia Moorea, Alain Bonno. Selon lui, le ministre voulait surtout avoir “notre position sur le sujet pour pouvoir ensuite transmettre cela au président Moetai Brotherson”.



Alain Bonno souligne d’ailleurs que le ministre a d’ores et déjà rencontré les représentants du groupe Wane et que dans les jours prochains il devrait recevoir ceux de la commune de Moorea-Maiao. “Après quoi il rendra compte au président Moetai Brotherson qui nous convoquera ensuite. Il nous donnera par la suite la décision du Pays. Est-ce qu’il va acheter ou pas l’emprise réservée ? Est-ce qu’il fera une consultation populaire ?”

“S’il ne l’achète pas, il ne fera pas de consultation populaire” La consultation populaire évoquée par le président Moetai Brotherson en septembre dernier a également été abordée samedi dernier avec le ministre du Foncier, assure Alain Bonno, même si “ce n’est pas le ministre qui décide”.



Toutes les parties prenantes devraient être invitées en juin-juillet prochain par le président du Pays. “Et si le président décide de ne pas acheter l’emprise réservée – on ne peut pas forcer le Pays à le faire – on ne peut pas lui imposer une consultation populaire.” Le riverain estime en effet que la consultation populaire serait alors politiquement trop risquée pour Moetai Brotherson, surtout si elle devait être favorable à l’acquisition. “Donc s’il ne l’achète pas, il ne fera pas de consultation populaire.”



Mais selon Alain Bonno, le ministre du Logement a précisé samedi que la rencontre avec le président au mois de juin-juillet aura pour objet de “parlementer et ensuite le président décidera et il nous fera part [de sa décision]”.



Rappelons que l’emprise réservée est établie en principe par le plan général d’aménagement de 2013 de Moorea-Maiao. Ce document définit cette zone comme s’étendant sur 550 mètres de longueur en bord de mer, avec 28 000 mètres carrés sur le domaine Wane.



Oraihoomana Teururai a également rappelé lors de cette réunion qu’à l’approche des élections municipales “ils ne peuvent pas faire de consultation populaire. Si on parle de délai cela ne sera pas viable, il n’y a pas assez de temps pour mettre en place une consultation populaire avant

octobre prochain.”



Alain Bonno insiste sur le fait que les discussions entre toutes les parties ont eu lieu à quatre reprises et elles devraient faire part au président du Pays de “l’absence de consensus sur l’essentiel c'est-à-dire sur le devenir de l’emprise réservée”.



Pour Alain Bonno ce dossier est “un caillou dans la chaussure de Moetai et du Tavini. Ils ont le même problème qu’Édouard Fritch sur ce dossier-là. Manifestement, ils ont du mal à trouver une solution avec M. Wane. Il doit y avoir quelque chose qui les empêche de pouvoir appliquer ce qu’ils ont mis en avant lors des campagnes électorales.”

La position de Moetai “contraire” à celle de son ministre L’occasion également pour le président de l’association des habitants du motu Temae-Moorea (AHTM) et aussi membre de la fédération Tahei Auti ia Moorea de revenir sur les propos du ministre lors d’une interview accordée à Tahiti infos en début du mois. Ce dernier avait notamment “abordé la limite du domaine maritime public et donc du domaine privé. Il a exprimé ce que l’on dit depuis le début et qu’en fait il n’y a que la partie basse qui est du domaine maritime public contrairement à ce que le président Moetai Brotherson avait martelé début juin en live avec Tahiti Infos. Il disait que la plage n’est pas dans la propriété de M. Wane et qu’on pouvait remonter jusqu’à 15 voire 30 mères à l’intérieur depuis le bas de plage”, précise Alain Bonno.



Alain Bonno considère la position du ministre du Foncier et du Logement comme étant “inattendue. J’ai même été surpris des propos qu’il a tenu car la position de Moetai était contraire lors du live. Il martèle même sur les réseaux sociaux que la plage n’est pas dans la propriété de M. Wane”.



Pour le président de AHTM “beaucoup d’hôteliers profitent de manière abusive pour chasser des plages toutes les personnes qui ne sont pas clients chez eux”. Alain Bonno ne mâche pas ses mots pour lui c’est “un mensonge partagé avec le groupe Wane et la mairie de Moorea-Maiao. Ils savent très bien ce qu’ils disent et qu’ils nous mentent. Et ce serait intéressant de connaître la position de Moetai [Brotherson] après les propos de son ministre”.

