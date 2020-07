Tema'e : La route du golf doit rouvrir

Pour comprendre le fond de cette décision, encore faut-il rappeler le contexte de cette longue "guerre du golf". On peut actuellement accéder au motu Tema’e ou en sortir à pied en empruntant le petit chemin qui mène à la route territoriale de ceinture au niveau du PK1,6 Ouest. Mais pour se rendre au motu de Tema’e en voiture, une seule voie d’accès est actuellement carrossable. Elle longe la plage publique et s’étale ainsi en très grande partie sur une terre privée appartenant à un cheikh saoudien. Ce tronçon de quelques centaines de mètres passé, on accède enfin à une voie territoriale qui longe l’aérodrome sur 2 kilomètres et dessert la plupart des propriétés de cette bande littorale où vivent 1 200 habitants.



Cette voie pourrait se prolonger jusqu’à fermer la boucle de Tema'e en rejoignant, 600 mètres plus loin, la route de ceinture de Moorea, via le golf. Mais le chemin est fermé par un portail installé en 2017 à l’initiative de la société gestionnaire du golf ODT. Plus de la moitié de la parcelle inaccessible est pourtant gagnée sur le lac par remblai et donc du domaine public.