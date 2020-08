Télévision: l'arrêt de France 4 reporté d'un an, celui de France Ô confirmé

Paris, France | AFP | mardi 04/08/2020 - La ministre de la Culture a confirmé mardi le report d'un an de l'arrêt de la chaîne France 4 et la fermeture définitive de France Ô.



Roselyne Bachelot a annoncé dans un communiqué le "report d’un an de l’arrêt de la chaîne France 4 pour assurer la transition nécessaire à la montée en puissance de l’offre jeunesse délinéarisée de France Télévisions" et "l’arrêt de la chaîne France Ô à compter du 23 août 2020", "au terme du plein déploiement du pacte de visibilité pour les Outre-Mer".