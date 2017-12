Téléthon: Saint-Pierre et Miquelon nettement en tête des dons par habitant

Saint-Pierre, France | AFP | dimanche 10/12/2017 - La collectivité de Saint-Pierre et Miquelon est arrivée nettement en tête des dons par habitant au Téléthon, avec plus de 14 euros donnés par personne, contre 1,12 euro au niveau national.



Avec 40 défis et animations organisés sur les deux communes de ce territoire ultramarin de 6.034 habitants, la coordination locale affirme être en mesure de remettre un chèque de 85.838 euros à l’Association française contre les myopathies (AFM), soit 14,22 euros par habitant.

A l’issue des 30 heures de ce nouveau marathon caritatif, le compteur global de l’AFM annonce 75,6 millions d’euros au niveau national, soit environ 1,12 euro par habitant.

Mais le compteur continue de tourner selon Laurence Tiennot-Herment, la présidente de l’association organisatrice, qui évoque "un contexte particulièrement difficile", avec l’hommage national rendu à Johnny Hallyday samedi, le même jour que l'opération caritative.