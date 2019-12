Téléthon : "Je voudrais que mes muscles grandissent"

Mais la maladie est épuisante, omniprésente, laissant peu de répit à Ra'i et à sa famille. "Si Ra'i est vraiment fatigué, on peut rester à la maison tout un week-end à ne rien faire, il se repose et moi aussi d'ailleurs. Quand il a davantage la forme, on sort, on peut aller à la plage, Ra'i adore cela. On passe vraiment des bons moments ensemble", lance la maman en regardant son fils.



Mais chaque sortie est un parcours du combattant où une montée d'un haut trottoir peut parfois se révéler digne d'une ascension du mont Aorai. "Il faut tout calculer, tout regarder pour savoir où on peut passer avec le fauteuil. Tout est plus compliqué, même aller aux toilettes est plus compliqué. On est constamment en train d'anticiper, pareil avant de monter en voiture ", complète sa maman.



Alors, pour faciliter un peu le quotidien, la famille a aménagé un peu la maison, façon système D, en mettant quelques planches pour permettre le passage du fauteuil. "Bientôt Ra'i va avoir un fauteuil roulant électrique, c'est pris en charge par la CPS. On a hâte et lui aussi, cela lui permettra de se déplacer tout seul plus facilement, d'être plus indépendant", précise la maman, soulagée aussi de ne plus devoir pousser le fauteuil partout.



Et si le quotidien est difficile, l'espoir est là, la recherche avance avec notamment pas mal d'avancées grâce à la thérapie génique. "La recherche a fait de vrais bonds avec la thérapie génique. On espère que ça va continuer", déclare Heiani. "Je veux que mes muscles grandissent", lui répond son petit garçon.