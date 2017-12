Téléthon 2017 : plus de 860 000 francs récoltés à Moorea

L’Association des jeunes sapeurs-pompiers de Moorea a organisé une récolte de fond dans le cadre du Téléthon 2017 samedi dernier. Une journée, placée sous le signe de la solidarité qui a vu une forte participation de la population de l’île sœur.



Dans le cadre du Téléthon 2017, plusieurs événements ont été organisés samedi dernier à Moorea. Les membres de l’association des jeunes sapeurs-pompiers (ASJP) ont organisé leur traditionnelle course à pied autour de l’île, en récoltant les fonds auprès de la population au moyen d’un dévidoir.



Le collège de Paopao a pour sa part mis sur pied une randonnée entre Paopao et Vaiare avec la participation d’une soixantaine de marcheurs.



Sur le terrain communal de Vaiare, où s’est déroulé en fin de matinée l’arrivée de la course des jeunes sapeurs-pompiers et celle des randonneurs, plusieurs dizaines de personnes étaient venues soutenir ce combat contre les maladies génétiques en participant notamment aux séances de Zumba et de Cross Fit.



A noter que des récoltes de dons avaient déjà commencé avant ces manifestations sportives avec une remise de chèque de 158 000 francs par le Collège de Paopao ainsi qu’une collecte de dons d’une valeur de 110 740 francs réalisée au sein des écoles primaires et maternelles Moorea.



De même, lors du dernier Painapo Festival organisé par la CCISM, les bénéfices récoltés ont été reversés au profit du Téléthon, soit une somme non négligeable de 71 907 francs.



Avec la forte mobilisation des partenaires et de la générosité de la population, les organisateurs dressent un bilan très positif du Téléthon 2017 sur l’île sœur : " Nous avons eu plus de partenaires que l’année dernière, avec des entreprises, des associations et des particuliers qui sont venus nous soutenir pour l’organisation de ces événements. On remercie aussi la municipalité et les écoles de Moorea pour leur soutien. La population a quant à elle été très généreuse ", a réagi Léon Haerehoe, président des jeunes sapeurs-pompiers de l’île.



A l’issue de la journée de samedi dernier, les dons récoltés à Moorea se sont finalement à 861 131 francs, soit près de 280 000 francs de plus que l’édition du Téléthon 2016.