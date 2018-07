Téléphonie mobile : Le Pays donne son autorisation à Viti

Viti fournit à ses abonnés dès la 1ère année et sur son propre réseau 4G-LTE les services de voix et data sur les îles de Tahiti et Moorea.

Sauf sur les zones couvertes par son réseau 4G-LTE, Viti assure dès la 1ère année, avec ses propres équipements de commutation, la prise en charge de ses abonnés en itinérance 2G-GSM (voix, SMS) sur le réseau d’un opérateur partenaire.

Viti s’engage à fournir des services 4G-LTE pour l’archipel de la Société sur une période de 6 ans.

S’agissant des archipels éloignés, Viti s’engage avant l’échéance de six ans à présenter un calendrier visant à offrir, a minima, les services de voix sur les principales îles de plus de 1 000 habitants, des archipels des Tuamotu-Gambier, des Marquises et des Australes.