Teiva Archer, une détermination sans limites

Tahiti, le 27 février 2025 - Après avoir décroché le titre de champion du monde de jiu-jitsu brésilien dans sa catégorie ceinture blanche masters en mai 2024 à Los Angeles, Teiva Archer n’en est qu’au début de son ascension. Souvent seul lors des compétitions internationales, il fait preuve d’un mental sans faille pour aller au bout de ses objectifs. Un exemple à suivre qui montre que la détermination peut mener aux sommets.



Quel magnifique exploit réalisé par le combattant du club Tahitian Martial Spirit de Taravao. En mai dernier, Teiva Archer a remporté la médaille d’or en jiu-jitsu brésilien No Gi (sans kimono) aux Championnats du monde organisés par la Jiu-Jitsu World League (JJWL). Mais sa performance ne s’arrête pas là. Son histoire non plus. Une histoire qui commence en 2009, quand Teiva part pour ses études à Marseille où il découvre cette discipline encore peu connue à l’époque. “J’avais besoin de changer de milieu. J’ai toujours fait des sports d’eau, et en étant en métropole, j’avais envie de découvrir autre chose. J’ai poussé la porte d’un dojo et l’aventure a commencé.”



Un parcours qui n’a pas été des plus simples. Teiva s’est beaucoup blessé pendant son apprentissage et, lors de son retour au Fenua, tous ces désagréments l’ont contraint à renoncer à continuer la pratique. Mais Teiva est un passionné de sport et, lorsque son corps et son esprit le lui ont permis, il a repris le chemin du tatami. “Quand je suis rentré, ça a été dur de reprendre avec toutes les blessures que j’avais eues. Mais ça me manquait trop et, l’année dernière, quand ça m’a piqué, je suis revenu au club.” Et de la plus belle des manières, puisque notre combattant s’est lancé directement dans les compétitions internationales. “J’ai fait ma première compétition aux États-Unis en juillet 2023, après trois mois de reprise et des années d’arrêt. Quand j’ai vu les copains du club partir aux Championnats du monde de Los Angeles, je me suis dit que j’allais m’y inscrire pour le fun, voir comment ça se passerait. Je suis parti en famille et ça a été une révélation. Je voulais continuer dans cette voie.”



Un mental d’acier



Déterminé notre ‘aito ! Car concourir à l’international demande beaucoup de sacrifices, financiers et personnels. Mais la passion n’a pas de limite. “J’ai commencé la compétition à 39 ans. Tant que le corps et le mental répondront, je continuerai.” Commencer à cet âge n’est pas chose courante, mais ce n’est pas la seule chose qui différencie Teiva des autres : “Je pars seul pour les compétitions. Les autres se déplacent avec leur club ou leur académie. Il faut avoir du mental lors des tournois car il y a beaucoup d’enjeux de classement pour les combattants, et quand t’es seul, sans coach ni coéquipiers, c’est dur de tout gérer.” Malgré ça, dès qu’il le peut, Teiva s’inscrit à une compétition, prend un billet d’avion et s’envole vers de nouveaux podiums.



Avec une réussite exceptionnelle, Teiva truste les médailles et va jusqu’à en remporter dix en 2024, dont la plus belle, l’or, obtenue aux Mondiaux de Los Angeles en catégorie masters moins de 88 kg en No Gi, devant plus de 4 000 combattants. “Quand j’ai gagné les Mondiaux, ça m’a donné envie d’aller encore plus loin. J’ai pu dans la foulée participer à l’Arizona, une grosse compétition, et j’ai fait un nouveau podium. Grâce à ça, j’ai vu que j’avais beaucoup progressé dans le ranking (classement mondial) et que je n’étais pas loin des trois premières places dans ma catégorie. J’ai donc fait une dernière compétition, ce qui m’a permis de finir champion de la saison à la JJWL avec le plus grand nombre de victoires et de soumissions.” Encore un exploit dans la toute nouvelle carrière de Teiva.



Un titre à défendre



Une carrière qui va se poursuivre en cette année 2025 avec des rendez-vous incontournables. “J’aimerais défendre mon titre, bien sûr, à Los Angeles. Je vais essayer de participer à plus de compétitions organisées par la JJWL. Cette nouvelle ligue a le vent en poupe aux États-Unis et les compétitions qu’elle organise sont de haut niveau. J’hésite aussi à m’inscrire en catégorie adulte. Ce serait un nouveau challenge intéressant à relever. Mais le graal pour moi serait de pouvoir participer au Brasileiro au Brésil. C’est le rêve de tout compétiteur jiu-jitsuka d’aller au Brésil et de participer à cette compétition organisée par la ligue mondiale, l’IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, NDLR). J’espère pouvoir trouver les personnes qui m’aideront à réaliser ce rêve. J’ai envie de continuer à donner des titres à la Polynésie.” Avec autant de détermination, Teiva Archer continuera sans aucun doute de réaliser ses objectifs et de faire briller, comme il se doit, le Fenua à l’international.